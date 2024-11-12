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美國總統大選落幕，由美國共和黨總統候選人川普當選，對此政經評論員吳嘉隆表示，萬一此次是由賀錦麗勝出，那麼自己大膽預測，中共會對台灣發動軍事冒險，意思就是台海很可能會爆發戰爭。認為習近平很可能利用哈里斯的無能，對台灣展開特別軍事行動，對習近平而言，一旦美國出現像賀錦麗這樣的總統，不狠狠幹一票大的，更待何時？「幸好賀錦麗沒有選上，台灣躲過了一劫！ 」吳嘉隆認為，賀錦麗過去的政治論述非常蒼白，很多軍國大計都沒有研究，沒有自己的一套看法。何況是政客性格，基本上跟拜登、歐巴馬一樣，是白人左派的作風，可交易，過去拜登曾說，美國會軍事協防台灣，說了以後人家不怎麼相信他，心裡面一再打一個問號，然後就繼續問他同樣的問題，可能問了5次，不斷地被測試。吳嘉隆說，如果是賀錦麗上台擔任總統，習近平與普丁都會不斷測試賀錦麗，企圖搞清楚能擠壓哈里斯到什麼程度，都想摸她的底線，就算有測試出她的底線，也要逼她把底線再退讓，測試一次不夠，還會測試3次、5次，要反覆確認。吳嘉隆認為，拜登當年從阿富汗撤軍，處理得很糟糕，讓美國的形象大為受傷，這個無能的表現讓普丁得到靈感，很高興美國居然出現這麼無能的領導人，真是千載難逢的機遇，估計心裡面一定覺得，此時不狠狠幹一票大的，更待何時？吳嘉隆指出，普丁利用拜登的無能，揮軍入侵烏克蘭，哈里斯可沒有拜登這麼老練，估計她會讓很多獨裁者更有同樣的感覺，因此大膽猜想，習近平很可能利用賀錦麗的無能，對台灣如法炮製，展開特別軍事行動，對習近平來講，一旦美國出現像賀錦麗這樣的總統，不狠狠幹一票大的，更待何時？「幸好賀錦麗沒有選上，台灣躲過了一劫！ 」