我是廣告 請繼續往下閱讀

▲7-11於全台5間Fresh門市開賣「大閘蟹」，每隻重達五兩的大閘蟹，飽滿蟹膏香甜四溢，售價399元。（圖／7-11提供）

▲「韓國麝香葡萄」同時在5間7-11 Fresh門市開賣，並且即日起全台7-11門市都可透過線上「i划算」平台購買。（圖／7-11提供）

▲於全台「全家」店舖消費單筆滿168元，即可免費獲得贈P12中華隊紋身。（圖／全家提供）

▲11月13日起的中華隊每場對戰日，都可以在全家會員APP優惠趣搶券，獲得指定商品88折。（圖／全家提供）

7-11超商無極限！搶攻當令美食商機，於Fresh門市開賣「鮮活大閘蟹」，每隻重達五兩的大閘蟹，售價399元比海港更佛心，還有麝香葡萄也同步於Fresh門市開賣，也可透過上「i划算」平台購買，採整箱販售，每箱有9串，平均單串只要192元。秋風起，蟹正肥！7-11於全台5間Fresh門市開賣「鮮活大閘蟹」，每隻重達五兩的大閘蟹，飽滿蟹膏香甜四溢，售價399元。11月全新開幕的Fresh愿橋門市及全新改裝的Fresh亞萬門市於即日起現場販售新鮮大閘蟹，其他3間Fresh康橋、首府及湖美門市則由消費者預購後到店取貨，產季限量、數量有限售完為止。還有「韓國麝香葡萄」同時在5間7-11 Fresh門市開賣，並且即日起全台7-11門市都可透過線上「i划算」平台購買，採整箱販售，每箱有9串、重達3.5公斤，平均一串團購價只要192元就能入手！當季盛產韓國麝香葡萄，相較民眾熟知的日本麝香葡萄，果肉更加扎實飽滿，有著像是果凍般Q彈香甜口感，同樣無籽可連皮食用，也可將麝香葡萄加入氣泡水浸泡，自製每到麝香葡萄產季就引起網路熱議的隱藏吃法「氣泡麝香葡萄」。此外，全家應援2024世界棒球12強賽，11月13日起至26日前，於全台「全家」店舖單筆消費滿168元，即可免費獲得Premier12中華隊紋身貼紙，還可加價59元獲得Premier12中華隊棒球捏捏球。其中紋身貼紙收錄中華隊logo、Q版應援棒及棒球等圖樣，十分吸睛可愛；捏捏球則還原真實棒球大小，手感絕佳。並且11月13日起的中華隊每場對戰日，都可以在全家會員APP優惠趣搶券，獲得指定商品88折。而首戰對決宿敵韓國，當天上午10點起，可至PP優惠趣搶券，可獲得「韓式炸雞、韓式辛牛義大利麵」單件88折優惠券，邀請球迷朋友一起吃韓式，「嗑」敵致勝。