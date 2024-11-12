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國民黨立委翁曉玲提出《憲法訴訟法》修正草案，擬提高釋憲判決門檻，引發律師界抗議，號召本週六站上街頭。該行動今（12）日召開記者會，有「最帥律師」稱號的李荃和也出席，這次換上韓系新造型，戴上細框眼鏡，將捲髮往前梳引關注。李荃和在發言時直指，這樣的修法，反而將大法官推向更「泛政治化」結果。翁曉玲所提的《憲法訴訟法》修正草案，包括明定大法官現有總額為憲法所定總額15人，以及將大法官判決門檻從現有總額過半數同意，提高至3分之2以上同意等。若兩案未來三讀，未來至少要有10位以上大法官參與評議，且至少要有7位以上同意，才能作成釋憲判決及暫時處分的裁定。該草案10月18日逕付二讀，同時，國民黨立委吳宗憲召委也在10月21日，將另一個草案送出委員會。目前，上述2個草案預計會併案進行黨團協商，如走完協商程序，最快在11月18日之後，國民黨就隨時可將部分草案提至院會表決。義謙法律事務所主持律師林俊宏直言，這兩個草案如三讀通過，將使憲法法庭的運作完全停擺。為反對修法，有153位律師發起「1116反對憲法訴訟法修法，律師界守護憲法遊行」，將於本週六下午2時穿號召穿律師袍上街抗議，今天也召開記者會說明立場，值得關注的是，有「最帥律師」稱號的李荃和也出席，這次換上韓系新造型，這次換上韓系新造型，戴上細框眼鏡，將捲髮往前梳引關注。李荃和記者會上在發言時指出，常常說大法官、司法應該超然獨立，問題就在這次提出修法，反而將大法官推向更「泛政治化」結果。大法官不可能免於政治性特徵，政治性任命就是他最直接的表現，但是政治性任命是說「資格」，一但被任命為大法官後，在職權行使上，應該還是要和政治保持距離。李荃和續指，但這次修法直指核心，改變看起來只是程序事項，但實際上卻是非常重要的可決門檻、可決方式，立院對於人事權行使，實質上可能會有癱瘓憲法法庭疑慮。尤其在國會職權行使法被大量宣告違憲後，不免會擔心，這會不會是種報復、教訓、實質癱瘓？並不是危言聳聽再提這件事，回顧釋憲史上，至少有三次政治風暴產生，反應在對大法官、職權行使的教訓上。李荃和舉例，像是釋字499號解釋，當時大法官宣告第五次修憲違憲，後來當時國大就在下一次修憲條文，把非法官轉任大法官不適用終身職加上去，還有一次是釋字585號解釋，針對真調會條例部分違憲，接著他們把大法官專業加給砍掉，不過後來有宣布是違憲。李荃和提到，他舉這兩個例子，都是針對大法官針對這個身份的「待遇」，並沒有涉及「職權行使」，沒有涉及可決門檻，沒有影響人民聲請釋憲的流程，但這次修法，很像早在民國47年，因為釋字76號解釋結果，那時候大法官會議法把可決門檻拉到很高的結果，就很可能一整年只有幾個解釋，甚至兩三年都只有個位數解釋，這情況是我們樂見的嗎？這就是對職權行使上的報復或反應，他是發生在從民國四十幾年，一直累積到很長時間，很難想像已經民主轉型、法治成熟的2024年，卻還是有非常類似的修法。李荃和質疑，不經想問，到底是誰一方面呼籲大法官應該要中立，卻不斷透過修法，把他捲入政治風暴，又到底是誰，擔憂迴避關於違憲審查的監督？