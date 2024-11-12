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民眾黨主席柯文哲延押不抗告。妻子陳佩琪近日頻頻喊冤，外界傳聞柯文哲有意讓她接班黨主席。民眾黨中央委員江和樹指出，陳佩琪、蔡壁如都不符代理主席資格，要選黨主席也是2026年底的事，有心人這番操作，就是希望柯文哲早點Game over。他呼籲柯文哲別中計、趕快向中央請假，「請假單日期不用寫，要押多久我們就讓你請多久。」涉入京華城案的柯文哲遭裁定延押後不提抗告、確定要在看守所跨年，這兩日陳佩琪大量曝光、頻頻為夫喊冤，外界傳出柯文哲有意讓陳佩琪接班黨主席之位。民眾黨中央委員、台中市黨部主委江和樹反問「這消息哪裡來？為什麼黨中央都沒接到？」他指出若柯不請假，需要推派代理主席，依黨章規定，起碼要有中央委員資格。至於下屆主席，要等到2026年12月31日才會改選，屆時若陳佩琪有意競逐，他個人非常期待。江和樹說，柯文哲黨主席職務請假3個月，「假單」11月29日到期，現在大家最擔心的，是柯文哲不願繼續請假，如此一來，中央委員會就要推派代理主席，依資格來說，立委黃國昌符合，陳佩琪、前立委蔡壁如不是現任中央委員，所以無法提名。江和樹認為，柯文哲遭檢方押人取供，是政治迫害，現在不分藍綠都希望他趕快Game over，不要繼續領導民眾黨。他很擔心沒了柯文哲，民眾黨會變成什麼樣？呼籲柯文哲別輕易中計，為大局著想先繼續請假，出來後再回歸主席職務，他喊話柯文哲「請假單開出來，日期不用寫，看檢調要押多久，我們就讓你請（假）多久」。