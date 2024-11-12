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今年6月間，民進黨前立委余天的女婿陳鑒，因涉嫌當詐騙集團車手頭遭逮，包括陳鑒在內，檢方共起訴9名詐團成員，而陳鑒因已與被害人達成和解，12日上午，新北地院依共同詐欺取財罪、違反洗錢防制法及組織條例等罪，判處陳鑒2年徒刑，緩刑5年，緩刑期間接受保護管束、義務勞務及法治教育。據了解，陳鑒落網時供稱，自己係受友人所託，才會代為收取虛擬貨幣投資款，但說詞不被檢方採信。檢調查出，該詐團將被害人分為不同上下線，其中，陳鑒擔任第二層車手頭，負責收取水錢（詐騙贓款）。詐團透過LINE群組，設下投資詐騙陷阱，不法獲利數百萬，之後又將贓款轉為虛擬貨幣，藉以隱匿詐騙不法所得。今年4月間，有被害人驚覺遭詐騙報案，並與警方聯手佯裝要再投資，當場逮捕前來取錢的車手李男，警方又循線逮捕陳鑒，並在其身上查獲208萬現金贓款。陳鑒遭檢方起訴並求處重刑，由於其已與被害人達成和解，新北地院判處2年徒刑，緩刑5年。