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高雄市長陳其邁今(11)日上午在出席市議會報告114年度高雄市政府預算案編製前表示，今年預算編列1938億，主要是在於照顧市民的權益以及促進經濟發展，期盼議會能夠盡速就相關預算進行實質審查讓市政能夠持續的推動，因市政推動一日不能停，每筆預算都很重要，市府也會就預算審議的事項，聆聽議員們意見。陳其邁表示，基於公共的利益，市府提出預算，議會依法進行審議，過去議會在議長康裕成的主持之下，朝野都維持良好互動，市府也希望議會能夠盡速就相關預算盡速進行實質審查，因為市政推動一日不能停，非常感謝議會給市府在過去審查預算的時候很多的指教。針對有哪幾筆預算要請議員手下留情時，陳其邁則說，市府尊重議會審查的權利，因為每一筆預算都很重要，不管是在社福，或者經濟發展以及公共建設等，這些對市民的權益來講都息息相關。所以，也希望說議會能夠盡速的來進行審議，那市府也會尊重議會審查的意見。