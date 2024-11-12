今年11月颱風異常的多！在天兔颱風生成後，甚至出現「4颱共舞」的創紀錄場面，氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興提到，今年11月颱風爆發，可能和「反聖嬰現象」及「北方系統不活躍」有關，前中央氣象局局長鄭明典則認為「弱垂直風切」和「高水氣環境」是主因。
11月颱風怎麼那麼多？反聖嬰、北方系統不活躍可能有關
賈新興接受《NOWnews》採訪說明，11月歷年平均生成2.3個颱風，過去有不少年份的11月，前後都曾生成4個颱風，1964、1991、2019的11月，更是生成6個颱風，因此11月出現4個颱風並不稀奇，但「同時有4個颱風存在」足以納入史冊。
賈新興說明，今年是「反聖嬰年」，反聖嬰會導致菲律賓東方至南海一帶的海溫偏高、整體環境適合颱風發展，加上今年北方冷空氣系統不夠活躍，沒有明顯南下主導環境，導致太平洋高壓偏強，所以能發現，今年11月的颱風，大致都是在偏南的地區生成，再一路往西移動，且強度發展都不算太好。
颱風多寡不能只看海溫 鄭明典推測原因
鄭明典說明，西北太平洋是全球海溫最高區域，任何時間都有符合颱風生成的高海溫區域，因此「海溫本身並不是決定颱風多寡的關鍵因子」。過去的分析指出，近期颱風生成很多的這塊區域，決定颱風活躍度有兩個因子，第一個是弱垂直風切，二是高水氣環境。
鄭明典提到，過去中緯度西風帶的垂直風切很強，冬季西風帶盛行，西風帶擾動會影響熱帶，使垂直風切普遍偏強，但今年特別的是，副熱帶高壓帶特別連續，阻擋西風帶對熱帶的影響，在西北太平洋留存了大範圍的低垂直風切區域。
而高水氣環境通常是熱帶波動，尤其是低頻振盪的熱帶波動上升區提供的潮濕區，鄭明典說，今年11月，剛好有振幅明顯的熱帶波動，連續激發了多個颱風。
氣候變化需長期觀察 氣象署：單年個案難推估原因
針對11月颱風活躍，中央氣象署預報中心主任陳怡良則表示，目前不能排除所有相關原因，但氣候問題需長期觀察，後續將持續研究；不過觀察2019、2020年資料，也能發現秋季都有10個以上的颱風出現，2021、2022年秋季颱風反而少一點，年與年的變化可以很大。
陳怡良強調，氣候上，單一年份的個案絕對有它的特殊性，但要探究某個現象是否真的有異常？無法以單一個案看出統計上的差別，若未來統計上和過往出現明顯差異，才能透過科學、學界等研究斷定大環境的變化；氣象署也會持續留意特殊情況，現階段颱風生成時，還是需要先關注是否對台彎造成影響。
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賈新興接受《NOWnews》採訪說明，11月歷年平均生成2.3個颱風，過去有不少年份的11月，前後都曾生成4個颱風，1964、1991、2019的11月，更是生成6個颱風，因此11月出現4個颱風並不稀奇，但「同時有4個颱風存在」足以納入史冊。
賈新興說明，今年是「反聖嬰年」，反聖嬰會導致菲律賓東方至南海一帶的海溫偏高、整體環境適合颱風發展，加上今年北方冷空氣系統不夠活躍，沒有明顯南下主導環境，導致太平洋高壓偏強，所以能發現，今年11月的颱風，大致都是在偏南的地區生成，再一路往西移動，且強度發展都不算太好。
颱風多寡不能只看海溫 鄭明典推測原因
鄭明典說明，西北太平洋是全球海溫最高區域，任何時間都有符合颱風生成的高海溫區域，因此「海溫本身並不是決定颱風多寡的關鍵因子」。過去的分析指出，近期颱風生成很多的這塊區域，決定颱風活躍度有兩個因子，第一個是弱垂直風切，二是高水氣環境。
鄭明典提到，過去中緯度西風帶的垂直風切很強，冬季西風帶盛行，西風帶擾動會影響熱帶，使垂直風切普遍偏強，但今年特別的是，副熱帶高壓帶特別連續，阻擋西風帶對熱帶的影響，在西北太平洋留存了大範圍的低垂直風切區域。
而高水氣環境通常是熱帶波動，尤其是低頻振盪的熱帶波動上升區提供的潮濕區，鄭明典說，今年11月，剛好有振幅明顯的熱帶波動，連續激發了多個颱風。
氣候變化需長期觀察 氣象署：單年個案難推估原因
針對11月颱風活躍，中央氣象署預報中心主任陳怡良則表示，目前不能排除所有相關原因，但氣候問題需長期觀察，後續將持續研究；不過觀察2019、2020年資料，也能發現秋季都有10個以上的颱風出現，2021、2022年秋季颱風反而少一點，年與年的變化可以很大。
陳怡良強調，氣候上，單一年份的個案絕對有它的特殊性，但要探究某個現象是否真的有異常？無法以單一個案看出統計上的差別，若未來統計上和過往出現明顯差異，才能透過科學、學界等研究斷定大環境的變化；氣象署也會持續留意特殊情況，現階段颱風生成時，還是需要先關注是否對台彎造成影響。