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▲4個颱風共存讓氣象圖眼花撩亂，其中天兔颱風路徑對台灣威脅最大。（圖／中央氣象署）

▲鄭明典說明，圖中黃色到紅色區域是強垂直風切區，可以發現颱風存在的區域，垂直風切區都較弱。（圖／鄭明典臉書）

今年11月颱風異常的多！在天兔颱風生成後，甚至出現「4颱共舞」的創紀錄場面，氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興提到，，前中央氣象局局長鄭明典則認為是主因。賈新興接受《NOWnews》採訪說明，11月歷年平均生成2.3個颱風，過去有不少年份的11月，前後都曾生成4個颱風，1964、1991、2019的11月，更是生成6個颱風，因此賈新興說明，今年是「反聖嬰年」，，加上今年，導致太平洋高壓偏強，所以能發現，今年11月的颱風，大致都是在偏南的地區生成，再一路往西移動，且強度發展都不算太好。鄭明典說明，西北太平洋是全球海溫最高區域，任何時間都有符合颱風生成的高海溫區域，因此。過去的分析指出，近期颱風生成很多的這塊區域，決定颱風活躍度有兩個因子，第一個是弱垂直風切，二是高水氣環境。鄭明典提到，過去中緯度西風帶的垂直風切很強，冬季西風帶盛行，西風帶擾動會影響熱帶，使垂直風切普遍偏強，但而高水氣環境通常是熱帶波動，尤其是低頻振盪的熱帶波動上升區提供的潮濕區，鄭明典說，針對11月颱風活躍，中央氣象署預報中心主任陳怡良則表示，；不過觀察2019、2020年資料，也能發現秋季都有10個以上的颱風出現，2021、2022年秋季颱風反而少一點，陳怡良強調，氣候上，單一年份的個案絕對有它的特殊性，，若未來統計上和過往出現明顯差異，才能透過科學、學界等研究斷定大環境的變化；氣象署也會持續留意特殊情況，現階段颱風生成時，還是需要先關注是否對台彎造成影響。