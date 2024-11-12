我是廣告 請繼續往下閱讀

前美國總統川普在美國總統大選勝出，即將於明年1月重返白宮，各方關注其內閣人事布局，包含路透與紐約時報等外媒今日率先披露，川普將任命共和黨佛州聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）擔任國務卿，盧比歐是美國著名的友台參議員，過去多項友台發言與挺台法案受到關注，也曾在2020年與當時準備就任副總統的現任總統賴清德會面。根據紐約時報報導，盧比歐是最直言不諱地表示美國需要對中國採取更強硬態度的參議員之一，他所採取的立場後來在美國兩黨中都變得更加主流。例如，在川普第一任期間，他開始著重在讓美國能更有效地對抗中國主導的經濟競爭產業政策。盧比歐擔任參議院及行政部門中國委員會的聯合主席，該委員會的目標是製定針對中國的侵略政策，同時也不斷批判中國侵犯人權問題。 2020 年，盧比歐發起了一項法案，阻止進口使用中國維吾爾族強迫勞動生產的中國商品。盧比歐被視為美國最為友台的參議員之一，在今年7月的共和黨全國代表大會（RNC）場邊，他被媒體問及川普對台灣的保護費說以及台灣晶片產業讓美國勞工失去工作等言論，盧比歐也緩頰，美國在川普再度當上總統後，會繼續支持台灣，對美國支持台灣及盡全力防止中國入侵這件事情上，沒有任何擔憂，同時也強調台灣面臨「生存威脅」，台灣應該增加國防支出。盧比歐過去訂定多項挺台法案，2023年與民主黨籍參議員默克利（Jeff Merkley）提出「台灣關係強化法案」（Taiwan Relations Reinforcement Act），當時盧比歐指出，中共透過經濟與政治脅迫孤立台灣，不遺餘力地對台灣進行掠奪式侵，這項法案要求國務卿在法案生效180天內，制定政策以因應中國對台灣的虛假訊息戰與網路入侵。此外，盧比歐曾提出「2023威懾中國先發制人法案」（Deterring Chinese Preemptive Strikes Act of 2023），「保護台灣與國家韌性法案」，2022年提出「駐美國台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」法案。盧比歐也曾在2018年參議院外交委員會會議中，當眾質問國務院代表，為何台灣國旗從國務院網站上被移除。而在2020年現任總統賴清德準備就任副總統前，2月抵達華府，盧比歐當時在華府與賴清德會面，盧比歐事後透露，兩人在談話中談及增強台美關係及台灣參與世界組織的議題。