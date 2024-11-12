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▲台中市下週一將大規模停水36小時。（圖／台水公司提供，2024.11.12）

為維護供水穩定，台中市下週一將有1/5的行政區停水36小時，但天兔颱風今天成形，市長盧秀燕表示，依氣象署資料，天兔對台灣的影響可能持續到下週一，颱風期間遇到停水，對民眾很不方便。水公司第4區處表示，若15日的颱風預測仍會明顯影響台灣陸地，本次停水工程將延期。台水公司第4區管理處的四合一工程，定18日上午10時起停水36小時，影響潭子、大雅、北屯、北、中、南、東、西、西屯、南屯及烏日等11個行政區共225,324戶。台中市長盧秀燕今（12）日主持市政會議時指出，下星期一台中有近1/5的用戶停水，水公司會派11部車巡迴補水， 並設置81處取水站，但氣象署資料顯示，天兔颱風有點往台灣方向發展，周末至下周一可能影響台灣，若颱風期間停水，民眾更不方便，請經發局協調水公司因應。台水公司表示，會持續監控颱風預測路徑，如確認颱風預測影響台灣陸地，本次停水工程計畫將延期辦理，並於15日中午12時前發佈新聞稿公告週知；若只是小風小雨，還是會如期辦理。