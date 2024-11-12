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▲被稱為「令和怪物」的日籍強投佐佐木朗希，確定透過入札制度挑戰大聯盟，簽約時間有規範，錯過12月15日只能等明年談約。（圖／美聯社／達志影像）

▲根據ESPN報導，志在挑戰大聯盟的日本羅德「令和怪物」佐佐木朗希很可能加入這支球隊，與大谷翔平和山本由伸組成「日本先發三本柱」。（圖／美聯社／達志影像）

▲千葉羅德同意佐佐木朗希透過入札制度挑戰大聯盟，前總經理廣岡達朗批評佐佐木的決定自私，並質疑他無法適應大聯盟，強調「日本職棒不應成為大聯盟的跳板」。（圖／美聯社／達志影像）

23歲「令和怪物」佐佐木朗希的大聯盟夢已不遠，其所屬的日職千葉羅德隊日前確定讓他提早透過入札制度赴美發展，引爆休賽季的大聯盟球員市場。預料佐佐木會在12月的某一天申請入札，並在明年1月15日過後就與大聯盟球隊完成簽約。世界大賽結束後不過一周的時間，一則消息馬上「洗版」所有的大聯盟相關媒體、社群網站與論壇，連大谷翔平受傷必須開刀的事都被壓過了。儘管佐佐木朗希只為羅德一軍貢獻4個球季，拿下29勝，甚至沒有任何一季達到規定投球局數（球隊出賽數x1），但羅德球團還是成全他，讓他透過入札制度提前赴美挑戰，2025年球季就有機會在大聯盟投手丘登板投球。以商業面角度來看，這個時間點做出這樣的舉動，對羅德隊與佐佐木朗希本身都沒有好處，反而是未來與他簽約的大聯盟球團會省下一大筆錢。之所以會這麼做，純粹是因為佐佐木非常想在大聯盟投球，而羅德球團也就不太計較能拿到多少錢，讓他美夢成真。羅德隊絕對是這事件中最虧的一方。按規定，未滿25歲或尚未在日本、韓國和古巴等聯盟賽事打滿6年的國際球員，必須受到國際自由球員簽約規範，而23歲的佐佐木在日職一軍僅4年經歷，他在此時入札，只能簽小聯盟合約，一如大谷翔平在2017年底的狀況。但不同的是，大谷當年雖然與天使簽下小聯盟合約，但入札金的計算仍是前一個版本，也就是天使隊支付2000萬美元給日本火腿球團，而目前入札金已是最新版，羅德能拿到的入札金會變得非常少。其實在2017年大聯盟已經打算採用新版的入札金計算方式，但或許是為了感謝日本火腿願意提早讓大谷赴美，最終決定延後一年才採用新制。那麼現行的入札金是如何計算的？如果是小聯盟合約，就是合約總值的25%，若是大聯盟合約，前2500萬美元為20%，超過2500萬美元到5000萬美元之間為17.5%，超過5000萬美元的部分則為15%。這方式的特點是金額差距會非常大，以山本由伸在今年季前與道奇簽下12年3.25億美元為例，山本原所屬的歐力士球團可以拿到5062.5萬美元，這已經很接近多年前松坂大輔與達比修有的水準，今永昇太以4年5300萬美元與小熊簽約，橫濱DeNA可以領到982.5萬美元。但佐佐木朗希明年若要在大聯盟出賽，就只能先簽小聯盟約，等到拉上大聯盟之後，再領大聯盟底薪，而他加入新球隊的合約，就是簽約金額度。根據規定，日職球員申請入札加入美職球團的期限是12月15日，之後有45天的時間可以完成合約，如果未能簽約，該球員就必須回到原球團。而今年度大聯盟各球團的國際簽約金額度已經用得差不多了，因此一般認為，未來簽下佐佐木的大聯盟球團會等到明年1月15日國際簽約年度開始日才行動，會有完整的金額。但即使如此，各隊的國際簽約金額度也只是介於500萬美元出頭到750萬美元之間，也不可能把所有額度拿來只簽一位球員，再以25%來換算，屆時損失一位天才型王牌投手的羅德隊，能拿到的入札金實在是少得可憐。最近兩季在羅德隊敲出49支全壘打、去年拿下太平洋聯盟全壘打王的多明尼加籍外野手Gregory Polanco，大聯盟生涯有96轟，他在接受《華盛頓郵報》訪問時，談到佐佐木朗希，「他每天都會問我（大聯盟）一些狀況，只要我一進來，他就會笑著跟我說：『我要去這隊！我想去那隊！』他就是那麼想去。」佐佐木以大聯盟為目標的時間非常早，至少在他還是岩手縣大船渡高校一員時，就已經這麼想了，當時同縣已經有菊池雄星與大谷翔平兩位投手在大聯盟討生活，小時候在311大地震中劫後餘生的他，很早就想著在世界野球最高殿堂中登板投球。也就是在這段時間，大聯盟球探群開始盯上佐佐木，高中期間球速不斷攀升，2019年4月6日，他在日本U18世界盃代表隊的紅日對抗賽中飆出163公里的速球，一舉刷新日本高中球速紀錄。同年的日職選秀會中，佐佐木被4支在第一輪挑中，最後由羅德抽中議約權，順利加盟，但即使如此，他在每年球季結果幾乎都會跟球團「盧」著想去美國發展。在大聯盟球探持續追蹤的期間，佐佐木朗希在2022年4月10日對歐力士投出日職史上第16場「完全比賽」，並以單季19次三振追平聯盟紀錄，其間連續13打席投出三振甚至是大聯盟都沒有過的紀錄，7天後，佐佐木對日本火腿前8局投球無人上壘，但因用球數達到門檻被換下場，無緣締造連兩場投出完全比賽紀錄。這兩度登板讓所有球探為之瘋狂，當時許多美國媒體與專家都認為，佐佐木朗希當下的狀況，即使在大聯盟也能大殺四方。佐佐木本季在羅德先發18次，投111局，送出129次三振，拿下10勝，防禦率2.35，每局被上壘率1.04，球季後段成為他隊友的前美聯塞揚獎左投Dallas Keuchel對於這位年輕強投的投球天賦感到震驚，對他的球速與各種球路都給予極高評價，並以自身為例，強調自己在24歲上大聯盟，之後花了兩年時間讓自己更成熟，但佐佐木才23歲就可以解決許多非常好的打者。在各種傳言中，佐佐木朗希與道奇已眉來眼去多年，明年很有機會成為大谷翔平與山本由伸的隊友，事實上，道奇早在他高中時期就開始關注，並長期追蹤，為了這波行動，棒球營運總裁Andrew Friedman與球員人事副總裁Galen Carr在10月就曾在日本觀看佐佐木的登板。但其他球隊也沒閒著，大都會棒球營運總裁David Stearns在9月就已經在日本盯著，有著相同態度的或許還有費城人、紅襪、洋基、小熊和教士這些長期追蹤亞洲投手的球隊。羅德隊放佐佐木朗希挑戰大聯盟一事來得突然，雖然很多人祝福他，但日本球界和球迷中也有一些人不是那麼諒解，畢竟他只在國內職棒服務4年，甚至還沒真正成長為一位偉大的投手，為什麼就急著出走？大谷翔平赴美時同樣未滿25歲，但他狀況不一樣，在加盟天使之前，大谷已拿過太平洋聯盟勝投王、防禦率王、勝率王、年度MVP，有過單季22轟球季，甚至已有成功的「投打二刀流」球季，並且幫球隊拿下總冠軍。山本由伸在2021-23年間，連3年拿下洋聯投手三冠王、年度MVP與投手最高榮譽的澤村賞，歐力士也在2022年奪冠，但他還是等到去年球季結束後，滿25歲才決定透過入札挑戰大聯盟，很多人覺得，佐佐木憑什麼這麼做？反應最激烈或許是92歲的日職傳奇球星、前羅德監督廣岡達朗，他不只批評佐佐木朗希不長進、自私、成天喊痛，也抱怨羅德隊保護太過，甚至很可能早就與佐佐木有密約。廣岡認為日職不該是大聯盟的跳板，佐佐木根本就應該在高中畢業後就赴美，不該加盟羅德，他也認為從日職赴美發展，目標應該是在大聯盟出賽，而非去「養成」的，以佐佐木的身體能量，是無法負荷大聯盟更密集的先發登板。現任羅德監督吉井理人過去在大聯盟有過757.1局投球經驗，他強調佐佐木做為一位先發投手，的確還有一些未完成的部分，「但我認為他可以在美國更精進自己，進一步提升實力，我支持他的夢想。」以吉井的說法來看，佐佐木或許明年不見得在大聯盟有太多登板機會，調整身體能量或許是比技術面更重要的課題。