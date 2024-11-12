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前立法院長王金平傳出被藍營本土派要角拱選黨主席，挑戰現任國民黨主席朱立倫，不過昨天王金平受訪時僅稱，自己已是退休的人。對此，朱立倫今（12）日仍避談黨主席議題，強調「這些前輩我們都是表示尊重」，更再次恭喜王金平擔任東海大學榮譽講座教授。有週刊報導，隨著國民黨主席選舉逼近，台中市長盧秀燕參選意願不高，讓藍營本土派大為焦慮，正在力拱王金平出馬整頓亂局，近日更有不少地方大老都已私下與王會面，盼王出面整合黨內「反朱」的亂局，而本土派接下來將以王金平為首，預計本週在台北市精華區一棟商辦大樓舉辦大型活動，被解讀成「反朱聯盟」的大集結。今天是國父159週年誕辰紀念日，朱立倫在黨中央向總理銅像獻花致敬。對於王金平昨天稱「已是退休的人」一事？朱受訪時強調，這些前輩我們都是表示尊重，不會有任何意見，但是要恭喜王金平擔任東海大學榮譽講座教授，他的經驗還是可以提供給後一輩、學者參考。對於黨主席改選議題，朱立倫也說，絕對不會談這些議題，對於現階段國民黨來講，最重要議題大家關心立法院，怎把民生法案，包含財劃法、總預算審查，展現出民意監督力量，這些都是民眾關心的議題，其他是民進黨希望的，製造國民黨紛擾。