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美國總統大選川普勝出，市場擔憂可能導致通膨再起，進而影響美國聯準會（Fed）降息路徑，失望性賣壓，迫使國際黃金價格重挫逾100美元，目前在2620美元盤整震盪。展望後勢，銀行認為，在美國總統大選避險行情消退，俄烏及中東戰事是否會因川普當選而逐漸緩和，加上美元指數持續盤堅下，金價不排除回測2600美元，惟可留本週美國將公布CPI及PPI，若通膨能持續回落強化市場對12月降息預期，金價仍有機會挑戰2730美元。在川普確定重返美國白宮後，市場資金湧入美元，帶動美元指數上漲至105.4之上，創2020年3月以來最大單日漲幅，加上川普當選後市場預期，明年美國聯準會降息幅度可能縮減，美國長期公債殖利率上揚，失望性賣壓籠罩金市，迫使金價重挫失守2700美元。不過，之後美國聯準會降息1碼，主席鮑爾談話未對降息提供前瞻指引，只表示美國大選結果短期內不會對貨幣政策產生影響，金價聞訊續漲至2709.99美元。由於川普當選行情持續發酵，美元指數溫和上漲，加上部分資金轉往風險性資產，金市賣壓再度湧現。雖中國大陸宣布新一輪刺激政策，有望提升實金需求，吸引買盤流入金市，推動金價反彈，但反彈力道有限。昨日雪梨金市以每英兩2684.06美元開市，受美元指數開盤跳空開影響，迫使金價承壓下跌至2670美元附近波動，然因當日無重大經濟數據公布，金價維持觀望橫盤走勢，震盪於2668至2674美元之間。歐美時段，上週德國總理蕭茲開除來自聯盟夥伴自由民主黨籍的財政部長林德納，並表示不排除於聖誕節前舉行信任投票，德國經濟面臨政治動盪及美國可能加稅的威脅，市場擔憂歐元區財政風險升高，歐元兌美元走軟，加上川普當選後引爆加密貨幣熱潮，大量資金流出金市，迫使金價持續下行最低至2610.44美元，低檔陸續有買盤進場而止穩，最後報價為2620.2美元，較上週五最後報價2683.77美元，下跌63.57美元，跌幅2.37%。展望黃金後市，台灣銀行提出最新報告指出，在支撐因素部分，全球央行9月購金量較8月大幅增加，市場面對美12月降息預期仍在5成之上，技術面月均線持續上揚。不過，在利空因素部分，因中國央行連續6個月停止購金，川普當選引發市場對未來美國降息路徑疑慮，加上短期均線出現死亡交叉。也由於短期均線及MACD指標皆呈死亡交叉，顯示價格走勢轉弱，同時美國總統大選避險行情消退，俄烏及中東戰事是否會因川普當選而逐漸緩和，避險資金可能退場加上美元指數持續盤堅下，台銀預期，金價不排除回測2600美元，惟本週美國將公布CPI及PPI，若通膨能持續回落強化市場對12月降息預期，金價仍有機會挑戰2730美元，另本週有不少美聯儲官員談話，大選後官員立場變化亦可能對金價產生影響。