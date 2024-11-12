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國民黨主席朱立倫任期到明年10月止，朱立倫雖有意連任，但反朱派則希望台中市長盧秀燕出馬爭黨主席，才有利2028年總統選舉。不過盧秀燕意願不高，反朱派則拱出立法院前院長王金平。王金平11日與朱立倫同台，否認要選黨主席，但不管王是否要參選黨主席，王與朱從2016年總統大爆出「新郎不是我」爭議後，兩人漸行漸遠，也是不爭事實。朱立倫岳父是曾任台灣省議會議長的高育仁，家族與本土派的王金平友好，2011年維基解密還曾爆料，2008年朱立倫曾向美方表示，王金平告訴他有算命的說，馬英九不會贏得總統大選，反而會因為特別費案放棄選舉，而王金平自己則會被國民黨提名擔任總統候選人，王金平還問朱立倫，要不要搭檔做副手。朱立倫在前總統馬英九執政時相當低調，避免出風頭，但馬英九執政末年，國民黨聲勢低迷，馬英九2014年為九合一敗選請辭黨主席，被視為中生代的朱立倫因此參選黨主席，但一開始卻又不願參選2016年總統，最後由時任立法院副院長的洪秀柱登記參選，並在全代會上通過洪秀柱的提名。但國民黨提名洪秀柱後，民調仍未見起色，黨內希望再找其他強棒參選，2019年王金平受訪曾說，朱立倫在要換掉洪秀柱前，曾說要找他選總統，他也答應了，沒想到後來卻是朱立倫自己選，「新郎不是我」。朱陣營解釋，2015年朱立倫確實多次徵詢王金平參選意願，過程中也積極勸進，王金平皆以家人反對為由婉拒，朱立倫當時只能予以尊重。王朱兩人在「換柱」後也埋下心結。