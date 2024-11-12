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▲范少勳（左）、林奕嵐（右）在《X！又是星期一》飾演菜鳥「周毅」和「張于茜」，兩人從互為競爭到產生情愫，在完結篇中兩人修成正果，也讓網友一致祝福。（圖／鏡文學提供）

▲阿Ken首度執導影集《Ｘ！又是星期一》頗受觀眾喜愛，有許多網友也許願希望可再拍第2季。（圖／記者朱永強攝影）

由男星阿Ken（林暐恆）首度執導影集的《Ｘ！又是星期一》，於上周末迎來歡喜大結局，范少勳及林奕嵐所飾演的菜鳥「周毅」和「張于茜」在結局中重修舊好；而最讓粉絲驚豔的則是，飾演機車主管的馬力歐「老沈」金句連發，其中一句「下輩子做人太累，還不如當條狗！」讓網友拍案叫絕、紛紛大讚「我居然沒辦法反駁！」《X！又是星期一》改編自暢銷作家傑洛米的同名小說，故事環繞在職場荒唐血淚故事，被喻為「職場菜鳥必看作品」、「業務必看工作教科書」。近期在網路上瘋傳馬力歐所飾演的機車主管「老沈」金句：「下輩子做人太累，還不如當條狗！」大批網友都忍不住留言：「我居然沒辦法反駁」，紛紛稱讚每位主管都演技到位，讓人看的心有戚戚焉。而馬力歐也鼓勵所有看劇的上班族：「雖然我的角色不常給大家喝心靈雞湯，但戲棚下站久了就是你的！」而劇中范少勳及林奕嵐與機車主管過招、兩人之前的愛情，也頗獲觀眾關注，網友熱烈討論第二季開拍可能。完成首度執導劇集任務的導演阿Ken則感性表示：「希望大家都能透過周毅跟小茜，看到自己年輕有衝勁的可愛模樣，身為導演，我盡了全力把最好的內容帶給大家，大家能喜歡就值了！」《Ｘ！又是星期一》現已可在MyVideo、愛奇藝國際站、中華電信MOD、Hami Video收看全集數，電視觀眾可在2025年1月1日起每週一至週五晚間8點於中視再次收看。