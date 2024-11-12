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▲北美浣熊目前在台灣飼養並無不法，動保處仍在討論是否要送至動物園還是公開認養，一切將以動物本身福利考量。（圖／桃園動保處提供）

桃園市動物保護處日前從八德區帶回一隻走失的北美浣熊，體型巨大，還被戲稱是「阿嬤養的浣熊」，這隻浣熊很挑食、喜歡吃巧克力餅乾，目前被動保處收容中，也張貼領回公告，若超過7日飼主都沒來把浣熊帶回家，將依法擇適當之方式處置。據《中央社》報導，桃園市政府動物保護處於10月29日接獲民眾通報，在八德區拾獲一隻北美浣熊，目擊民眾說，本來是在田邊發現這隻「走失」的浣熊，先帶回家飼養，但都一直沒等到飼主尋找，才通知動保處帶回收容。動保處表示，這隻浣熊是男生，體型巨大，看的出來主人有用心照顧，被照顧得太好，同仁戲稱是「阿嬤養的浣熊」，這幾天動保處人員先餵食飼料和蔬果，但浣熊很挑食，還愛吃巧克力口味的餅乾，吃Oreo餅乾，還會用靈巧的雙手轉開分開吃。動保處說，目前在台灣飼養浣熊並無不法，10月30日已公告認領，若公告7日後，仍然沒有飼主出面認領，將依法選擇適當的方式處置，目前還在討論是否要送至動物園，對於動物本身福利較佳，如果是領養，也會以收件方式評估飼主是否能適任，但是一切細節目前還在評估中。