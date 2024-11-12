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前美國總統川普在美國總統大選勝出，川普所主張的高關稅政策也讓全球格外關注，高盛（Goldman Sachs）亞太地區首席經濟學家提爾頓（Andrew Tilton）點名，中國不會是唯一受到關稅政策陰霾壟罩個國家，他點名韓國、台灣及越南，都有可能面臨關稅政策帶來的困境。根據CNBC報導，提爾頓在最近的一份報告中指出，儘管自川普政府執政以來，美國對中國的貿易赤字有所下降，但對於其他亞洲國家的貿易赤字卻大幅上升，可能因此遭受更嚴格的審查。提爾頓表示，由於川普及一些可能被任命的人選，都專注於放在減少雙邊貿易赤字，因此存在著一種風險，迅速增加的雙邊赤字，最終可能導致美國以「打地鼠」的方式，對於其他亞洲經濟體徵收關稅。提爾頓接著點名，「韓國、台灣，尤其越南，相對於美國取得了龐大貿易收益」，韓國與台灣的地位，反映了他們在半導體供應鏈的優先地位，越南則是因為貿易自中國轉向獲益。報導提到，2023年韓國對美國的貿易順差達到創紀錄的444億美元，是所有國家中最大的順差，其中汽車出口佔對美國出口總量的近30%；2024年第一季台灣對美國出口創歷史新高，達246億美元，年增57.9%，其中最大的出口成長來自資訊科技產業；今年1月至9月越南對美國的貿易順差為900億美元。高盛表示，印度和日本對美國也存在貿易順差，其中日本的順差保持相對穩定，印度的順差近年來略有成長。提爾頓預計，展望未來，這些亞洲貿易夥伴可能會嘗試降低這些順差，並透過各種手段轉移美國注意力，例如盡可能將進口轉向美國。