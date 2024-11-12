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▲卡多里遊樂園是在1983年2月開園，創辦人為前臺中市市長張啓仲，自營業開始之後，也持續擴增各種主題樂園來吸引遊客。（圖／翻攝網路）

▲卡多里樂園部分入口被鐵皮圍牆封住，但仍無法完全擋住充滿好奇心的探險者。（圖／翻攝GoogleMaps）

位處台中市北屯區東山路上的「卡多里遊樂園」，早1994年也就是30年前，因經營不善倒閉。後續園區內設施長年失修荒廢，也成為許多探險愛好者熱門景點。不過昨（11）日凌晨2時有4名男子闖進廢棄園區探險，卻在員工宿舍內發現了女屍，再次讓「猛鬼樂園」成為全台關注焦點，本文也將整理卡多里樂園為何獲得「猛鬼樂園」名號的起源，以及過去探險愛好者心得一次看。卡多里遊樂園是在1983年2月開園，創辦人為前臺中市市長張啓仲，自營業開始之後，也持續擴增各種主題樂園來吸引遊客，但最終仍因為營利成績不佳，於1994年無預警倒閉，開業歷時11年。而自結束營業後，園區內大量的遊樂設施長年失修、雜草叢生，也漸漸變得荒蕪，反倒成為喜愛探險試膽民眾的最佳去處，紛紛在深夜時分闖入園區試膽，此外，還曾因為鋼價上漲，吸引宵小竊賊闖入偷竊設施的鋼鐵廢材，一度也讓地主將大門封死，並在2007年11月開始拆除廢棄設施。自卡多里遊樂園結束營業後，當地就漸漸因為試膽活動，而成為恐怖故事常提到的發生地，「斷軌謠言」也就此萌生，過去曾謠傳卡多里遊樂園的雲霄飛車據說發生過斷軌意外，但其實「斷軌」雲霄飛車是卡多里樂園的一大賣點，讓當時卡多里樂園成為繼富士山熱海後樂園後，亞洲第二個有斷軌雲霄飛車的遊樂園。不過也因為這些謠言，卡多里樂園也逐漸變成民眾口中的「猛鬼樂園」，搞怪團體始祖「CIRCUS」，也曾在2007年農曆七月份進入卡多里遊樂園探險拍攝，一行人結果進到園區之後，天空就開始打雷下雨。當時林柏昇KID、小馬、廖人帥、Eason等人，還是決定繼續拍攝，先是前往旋轉木馬，之後又進入鬼屋，隨後才到傳說中的斷軌雲霄飛車，但就是在這時，讓團員們毛骨悚然的事情發生了，因為當時一行人以擲骰子方式，要點數最小者要走上雲霄飛車的斷軌處，結果小馬成為最輸的人，還在最後連續擲出「3次4點」，讓所有人不寒而慄，也苦勸小馬放棄挑戰，離開樂園回程。自「CIRCUS」這期節目播出之後，讓卡多里遊樂園「猛鬼樂園」名號更為響亮，也吸引許多人在夜晚闖入探險，同時間宵小也現身了，才讓地主決定於2017年底拆除廢棄設施。不過卡多里遊樂園也在2017年被電影《紅衣小女孩2》選擇在此取景拍攝，雖然園區內已經沒有知名的斷軌雲霄飛車，但仍再次掀起一陣試膽探險潮，直到昨（11）日凌晨再度發生探險者發現女屍之命案。過去就有試膽者分享，卡多里樂園荒廢後被分為4大景點，白天去看其實一點都不恐怖，但在晚上時的確相當陰森，而且設施部分也是斷軌雲霄飛車最詭異，「就算是白天，只要人在上面，透過鏡頭拍攝起來就會變得比較黑。」但要說真正的恐怖，試膽者則認為卡多里樂園旁邊的另一個廢墟大飯店，才是更為陰森的地方，包含廁所、地下室都相當潮溼、充滿積水，讓人光看就完全不敢進入。