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▲逢甲路的人行道破損嚴重，導致逛夜市的民眾跌倒。（圖／台中市議員林祈烽提供，2024.11.12）

台中市長盧秀燕日前力邀輝達執行長黃仁勳來台中設第2座超級電腦中心，誇口「逢甲一出，誰與爭鋒」。台中市議員林祈烽指出，逢甲商圈持續沒落，人行道更是破損不堪，老人家騎腳踏車經過都跌得四腳朝天，盧秀燕竟然好意思邀AI教父來逛逢甲，是想害人跌得狗吃屎嗎？市議員林祈烽及施志昌今（12）日在市議會都發建設水利委員會質詢時，抨擊盧秀燕口中的全國最大夜市，已變成全國最大補丁夜市，甚至淪為國際笑話，人行道破損不堪、磚造鋪面危機四伏，有損台中門面，兩人還送給副市長黃國榮及建設局長陳大田一件象徵逢甲路的補丁上衣。林祈烽表示，上月15日盧秀燕才在市政會議公開宣示要多管齊下，打造人本交通、共創友善行人之都，但逢甲路明明是逢甲大學及國際觀光夜市的重要出入口，人行道卻是坑坑巴巴、連鎖磚鬆脫破損，不僅下雨天容易積水，很多遊客被絆倒，甚至有長輩騎自行車經過，摔個四腳朝天。他問，盧秀燕口口聲聲喊話、邀請愛逛夜市的黃仁勳到台中投資，難道要害他跌個狗吃屎嗎？林祈烽說，他建議改善路面，講了5年卻未見處理，今年3月在逢甲大學校方及學生會強烈建議下，台中市養護工程處再次辦理會勘，之後一樣杳無音訊。一個幾百萬元的路面改善工程，可以一拖5年，盧市府的陽光政治根本打假球，是要等到國賠或出人命才做嗎？副市長黃國榮回應，逢甲商圈人行道多處破損嚴重，若市府有接獲反映一定盡速處理，現在市府有燙平計畫，輕微坑洞可以先做緊急性修復。建設局局長陳大田也表示，會後他會親自去了解審慎評估。