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余天二女婿陳鑒，被警方查獲涉入詐團組織當車手頭，新北地檢署查出陳鑒和8名共犯，對6名被害人行騙共1875萬元，他個人經手724.5萬元，今年6月間依法起訴陳鑒等9名詐團成員，不過今（12）日新北地院開庭，陳鑒因於調解庭拿出160萬元現金，與被害人達成和解，法官今依共同詐欺取財罪、違反《洗錢防制法》等罪，判陳鑒2年，緩刑5年，緩刑期間接受保護管束、240小時義務勞務及8小時法治教育，可上訴。新北地院今日上午會同國民法官進行一審判決，陳鑒被判2年有期徒刑緩刑5年，且緩刑期間付保護管束，並提供240小時義務勞務，接受12小時法治教育課程。針對陳鑒的緩刑理由，新北地院表示其早已於調解庭，當庭付現160萬和3名被害人達成和解。另外，該詐團其餘共犯包括李富雄、蔡建國、張雲祥、莊雅妃、涂佑頡、林乃仕、張正岱、蔡金燕等8人，檢方當時對車手頭陳鑒等3人求處重刑，並懷疑還有幕後首腦，檢方將另案偵辦中。新北地方法院於7月首度開庭，當時包括另一車手頭李富雄和其餘較外圍的共犯均已認罪，唯獨陳鑒和身為虛擬貨幣商的共犯張雲祥、莊雅妃不認罪，但張、莊坦承查核不實，願賠償被害人部分損失，陳鑒則堅持無罪答辯，否認所有犯行。不過陳鑒於調解庭拿出百萬現金，獲得3名被害人原諒並達成和解，因此獲緩刑判決。