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▲2024年ITF台北國際旅展的泰國攤位，處長與眾多泰國先生合照。（圖／翻攝自泰國觀光局Instagram）

▲泰國在今年11月宣佈將對台灣實施「永久免簽」。（圖／記者葉盛耀攝）

泰國是台灣人熱愛前往的目的地國家，年底前赴泰國旅遊人次有望突破100萬人，目前已來到91萬人次，泰國經濟貿易辦事處今年11月曾口頭宣佈永久免簽名單，其中也包括台灣，如果官方正式發出聲明，有望永久免簽。《NOWnews今日新聞》記者特別專訪泰國觀光局台北辦事處處長莎莉蔓（Sarima Chindamat），談談去泰國必探索的體驗。2024年泰國觀光局對台灣市場設定的目標是72萬人次目標，不過目標早在8月便達標，也超過2023年台灣人去泰國的總人數78萬人，比起往年同期增長破七成，已來到91萬人次，如果年底突破100萬人，將突破歷史新高。才剛結束2024年ITF台北國際旅展，泰國觀光局台北辦事處處長莎莉蔓（Sarima Chindamat）面帶笑容親切地接待記者，談到今年針對台灣人的泰國旅遊規劃，她表示推出「泰自在」計劃，她發現越來越多台灣人喜歡規劃泰國自由行，並且去泰國進行深度旅遊，相信在永久免簽的政策下，能讓更多台灣人來泰國各地遊玩。她也提出泰觀局推廣來泰國的「五大必體驗活動」（5 Must-Do），鼓勵旅客探索五大必做之事，包括必嚐（Must Test）泰式料理、必試（Must Try）泰拳、必買（Must Buy）泰國時尚服裝及產品、必尋（Must Seek）新的旅遊秘境及體驗、必看（Must See）泰國節日，讓旅客走訪泰國北部、東北部、中部、東部和南部，每個月來都有不同的旅遊體驗。自今年7月15日起，泰國對台灣等有93個國家旅客提供免簽待遇，允許無簽證入境，停留時間從原本30天延長至60天，原本仍有時間限制，不過本月宣佈的免簽待遇則被稱為永久適用，除非未來國家有進一步更改政策。2023年去泰國的台灣人數有78萬人，而今年前十個月就已有91萬人，旅客人數增加非常多，今年台灣人赴泰國的成績可謂相當亮眼，泰國觀光局台北辦事處處長莎莉蔓更是功不可沒的幕後推手，她受訪時笑稱要感謝台灣民眾對泰國的喜愛，以及旅行社和政府的大力支持。根據泰國總理府的數據，平均每位台灣旅客赴泰單趟約消費4萬3000泰銖（約新台幣4萬元），而台灣旅客前往泰國旅遊平均會待5.9天，近幾年台灣自由行旅客數量大增，免簽政策更是相當有成效。今年截至目前為止台灣人赴泰國已超過91萬人次，結合ITF台北國際旅展的旅行社和水燈節和聖誕跨年活動，年底前能突破100萬人。去年8月到任的泰國觀光局台北辦事處處長莎莉蔓工作非常認真，她在前一個工作泰國觀光局香港辦事處任內，創下2018與2019連續兩年讓香港每年都有一百萬人次到訪泰國的紀錄，因此有「百萬處長」之稱。