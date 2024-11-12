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身為全球半導體產業的重鎮，台灣不斷在科技創新上取得突破。然而，伴隨而來的卻是龐大的產業廢棄物。隨著《全球塑膠公約》將於2024年底出爐，全球減塑的腳步迫在眉睫。在此背景下，由太松企業研發的SilicStep矽晶拖鞋，為產業的綠色轉型提供了嶄新的解決方案。為了確保原料的穩定供應與品質，SilicStep與全球半導體封測龍頭日月光供應鏈建立緊密的合作關係。日月光提供的矽晶圓廢料透過「台灣都市採礦專家」成信實業的精煉還原製成矽晶粉，再由太松企業將材料結合EVA材質成功打造具綠色循環意義的機能拖鞋，從廢棄物到產品全程在台灣完成，確保製成的矽晶拖鞋符合台灣的品質標準。SilicStep有六大獨特亮點，第一，這是源自台灣的創新。SilicStep是台灣在地團隊的研發成果，結合了台灣在半導體產業的深厚技術底蘊與對環保的堅持，把無機材料成功與塑膠材料結合，並且取得良好的材料穩定度，可比其他傳統塑膠替代無機物增加2-3倍的取代量。第二，減塑又減碳。不僅將精煉後的矽粉與塑膠材料成功結合，有效從源頭降低塑膠的使用量，並且精煉後的矽粉更成功獲得ISO14067碳足跡查證，其排碳係數證實比傳統EVA塑膠材料減少61%。第三，綠色循環經濟的最佳實踐。與日月光資源循環合作，將廢棄含矽封裝膠條轉化為消費性產品，實現了資源的最大化利用。第四，環保與舒適兼備。SilicStep不僅強調材料的環保概念，並與本土機能拖鞋品牌合作，確保產品不僅環保，更能提供舒適的穿著體驗。團隊負責人李軒銘表示：「環保不能只是讓消費者遷就，必須結合商品實用性與其他附加價值，才能讓大眾更願意將綠色消費融入生活當中。」第五，親民價格。透過太松企業的市場規模經濟製造優勢，與台灣各大主流消費通路的支持響應，打破環保產品高價的刻板印象，讓每個人都能輕鬆參與綠色消費。第六，我廢我驕傲。意味雖然使用的是廢棄物，但使用者卻引以為傲，代表著響應綠色消費的新態度。為了讓更多人能參與到綠色消費的行列，SilicStep已進駐家樂福、大潤發、愛買、寶雅、MOMO、博客來等通路。SilicStep的拖鞋上市，將科技創新與環保意識完美結合，不僅讓半導體產業的廢棄物有了新的去化途徑，更為消費者提供一種兼具生活實用與永續的全新選擇，開啟綠色消費的新篇章。