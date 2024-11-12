美國共和黨總統當選人川普（Donald Trump）競選期間，知名億萬富豪、特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）大力助選，不只帶兒子出席川普位於佛州海湖莊園的選舉之夜派對，還現身川普家族大合照。不過有外媒分析川普孫女凱伊（Kai）po出的紀錄影片，認為川普長女伊凡卡（Ivanka）疑似有因為馬斯克而遭到老爸冷落。
根據《每日郵報》報導，凱伊11日在個人YT分享一段影片，紀錄了選舉之夜、海湖莊園內部的狀況，可以看見馬斯克攜子參與川普家族拍攝全家福的過程。大約在影片4分10秒處，身穿藍色天鵝絨長褲套裝的伊凡卡準備入鏡，馬斯克和他的兒子也是，但那一刻川普指著馬斯克說：「我們必須讓伊隆和他兒子在一起。」
報導形容，伊凡卡尷尬的先放棄拍攝，等到後來再加入。在川普拍完與馬斯克父子的照片後，還讚對方是「漂亮、完美的男孩。」
雖然曾在川普第一任期時一起入主白宮，但川普宣布要「回鍋」再參選後，伊凡卡並不常參與父親的競選活動，甚至有消息人士指她無意重返政壇，特別是近年因為老爸官司纏身而多次被傳喚：「她覺得自己被要求透露一些她一無所知的事情，她再也不想處於那個位置了。她的家庭對她來說就意味著全世界，她現在專注於為人母的職責和其他私人事業，也對自己目前的生活感到非常滿意」。
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報導形容，伊凡卡尷尬的先放棄拍攝，等到後來再加入。在川普拍完與馬斯克父子的照片後，還讚對方是「漂亮、完美的男孩。」
雖然曾在川普第一任期時一起入主白宮，但川普宣布要「回鍋」再參選後，伊凡卡並不常參與父親的競選活動，甚至有消息人士指她無意重返政壇，特別是近年因為老爸官司纏身而多次被傳喚：「她覺得自己被要求透露一些她一無所知的事情，她再也不想處於那個位置了。她的家庭對她來說就意味著全世界，她現在專注於為人母的職責和其他私人事業，也對自己目前的生活感到非常滿意」。
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