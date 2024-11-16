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▲泰國各地菜系不太一樣，但都十分好吃。圖為泰國北部必吃的美食如咖哩麵(ข้าวซอย,Khao soi)。（圖／翻攝自Pixabay）

▲泰國南部料理米飯沙拉佐魚醬(ข้าวยำ,Khao yum)營養又好吃。（圖／翻攝自Pixabay）

▲侏儒河馬彈跳豬（Moo Deng）的名字也是一種小吃。圖為莎莉蔓處長與彈跳豬公仔合影。（圖／記者賴正琳攝於2024.11.11）

▲Moo Deng其實是泰式小吃「豬肉丸」，可以單獨吃，也可以加入麵或火鍋中。（圖／翻攝自X）

2024年11月泰國經濟貿易辦事處口頭宣佈永久免簽名單，其中也包括台灣，如果官方正式發出聲明，有望永久免簽。新消息讓台灣人感到相當喜悅，因為泰國是近幾年台灣人特別愛前往旅遊的目的地，尤其是泰國料理的美味，總讓台灣饕客再三回味。《NOWnews今日新聞》記者特別專訪泰國觀光局台北辦事處處長莎莉蔓（Sarima Chindamat），介紹大眾去泰國必吃的美食。帶著溫暖的微笑，泰國觀光局駐台北辦事處處長莎莉蔓如數家珍地介紹家鄉美食，例如她本人最喜歡的菜色是涼拌青木瓜沙拉(ส้มตำ,Som tum)，不但好吃又健康，還有處長莎莉蔓很愛吃辣，因此也偏好泰國南方的料理，「比台灣麻辣口味還要更辣，但很好吃！」國土廣大的泰國，各地區的菜色都不太一樣，主要分為四種菜系，包括泰北菜、泰東北菜、泰中菜、與泰南菜，如果喜歡吃辣的人，會很喜歡南方的料理，運用許多佐料調味，像是瑪莎曼咖哩雞（มัสมั่นไก่,Mas saman Kai）、米飯沙拉佐魚醬(ข้าวยำ,Khao yum)和蝦醬炒臭豆(ผัดสะตอใส่กะปิ,Pad sa taw sai ka pi)，味道十分強烈又美味。而中部的菜餚則較被台灣人知曉，像是打拋豬(กะเพราหมู,Kra prao moo)、泰式酸辣蝦湯「冬蔭功」（ต้มยำกุ้ง, Tom Yam Kung）和紅綠咖哩等等，味道相較南部菜溫和，可以依照自己的喜好選擇辣度；泰國北部的菜色通常不會太酸或太辣，必吃的美食如咖哩麵(ข้าวซอย,Khao soi)、Hanglay咖哩豬肉(แกงฮังเล,Gaeng hanglay)和番茄豬血湯拌米線(ขนมจีนน้ำเงี้ยว，Kha nom jeen nam ngiao)等等。除了餐廳美食，莎莉蔓處長也大讚泰國街邊小吃，有許多獨特的「隱藏版料理」，她笑著說：「現在很有名的侏儒河馬彈跳豬（Moo Deng）的名字也是一種小吃！Moo Deng是一種豬肉丸（หมูเด้ง, Moo Deng），很好吃！」不只台灣人愛玩諧音梗，侏儒河馬的名字也是取自泰國小吃。「還有炸豬皮(แคบหมู，Cap moo)也是去泰北必吃的零嘴。」佳餚總是能讓人魂牽夢縈，來到台灣之後，莎莉蔓處長也有幾道愛吃的食物，像是台灣的滷肉飯和控肉飯，她直言：「大塊的控肉十分美味」；或是台灣的火鍋也非常好吃，很適合冬天時來碗湯。莎莉蔓處長表示，有機會的話也希望台灣民眾可以來一趟泰國，親自吃吃看泰國的美食，體驗泰國各地食材的美妙之處。