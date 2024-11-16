2024年11月泰國經濟貿易辦事處口頭宣佈永久免簽名單，其中也包括台灣，如果官方正式發出聲明，有望永久免簽。新消息讓台灣人感到相當喜悅，因為泰國是近幾年台灣人特別愛前往旅遊的目的地，尤其是泰國料理的美味，總讓台灣饕客再三回味。《NOWnews今日新聞》記者特別專訪泰國觀光局台北辦事處處長莎莉蔓（Sarima Chindamat），介紹大眾去泰國必吃的美食。

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帶著溫暖的微笑，泰國觀光局駐台北辦事處處長莎莉蔓如數家珍地介紹家鄉美食，例如她本人最喜歡的菜色是涼拌青木瓜沙拉(ส้มตำ,Som tum)，不但好吃又健康，還有處長莎莉蔓很愛吃辣，因此也偏好泰國南方的料理，「比台灣麻辣口味還要更辣，但很好吃！」

▲泰國各地菜系不太一樣，但都十分好吃。圖為泰國北部必吃的美食如咖哩麵(ข้าวซอย,Khao soi)。（圖／翻攝自Pixabay）
▲泰國各地菜系不太一樣，但都十分好吃。圖為泰國北部必吃的美食如咖哩麵(ข้าวซอย,Khao soi)。（圖／翻攝自Pixabay）
國土廣大的泰國，各地區的菜色都不太一樣，主要分為四種菜系，包括泰北菜、泰東北菜、泰中菜、與泰南菜，如果喜歡吃辣的人，會很喜歡南方的料理，運用許多佐料調味，像是瑪莎曼咖哩雞（มัสมั่นไก่,Mas saman Kai）、米飯沙拉佐魚醬(ข้าวยำ,Khao yum)和蝦醬炒臭豆(ผัดสะตอใส่กะปิ,Pad sa taw sai ka pi)，味道十分強烈又美味。

▲泰國南部料理米飯沙拉佐魚醬(ข้าวยำ,Khao yum)營養又好吃。（圖／翻攝自Pixabay）
▲泰國南部料理米飯沙拉佐魚醬(ข้าวยำ,Khao yum)營養又好吃。（圖／翻攝自Pixabay）
而中部的菜餚則較被台灣人知曉，像是打拋豬(กะเพราหมู,Kra prao moo)、泰式酸辣蝦湯「冬蔭功」（ต้มยำกุ้ง, Tom Yam Kung）和紅綠咖哩等等，味道相較南部菜溫和，可以依照自己的喜好選擇辣度；泰國北部的菜色通常不會太酸或太辣，必吃的美食如咖哩麵(ข้าวซอย,Khao soi)、Hanglay咖哩豬肉(แกงฮังเล,Gaeng hanglay)和番茄豬血湯拌米線(ขนมจีนน้ำเงี้ยว，Kha nom jeen nam ngiao)等等。

▲有「百萬處長」之稱的泰國觀光局台北辦事處處長莎莉蔓談談今年台灣人去泰國的旅遊表現。（圖／記者賴正琳攝於2024.11.11）
▲侏儒河馬彈跳豬（Moo Deng）的名字也是一種小吃。圖為莎莉蔓處長與彈跳豬公仔合影。（圖／記者賴正琳攝於2024.11.11）
除了餐廳美食，莎莉蔓處長也大讚泰國街邊小吃，有許多獨特的「隱藏版料理」，她笑著說：「現在很有名的侏儒河馬彈跳豬（Moo Deng）的名字也是一種小吃！Moo Deng是一種豬肉丸（หมูเด้ง, Moo Deng），很好吃！」不只台灣人愛玩諧音梗，侏儒河馬的名字也是取自泰國小吃。「還有炸豬皮(แคบหมู，Cap moo)也是去泰北必吃的零嘴。」

▲Moo Deng其實是泰式小吃「炸肉丸子」，可以單獨吃，也可以加入麵或火鍋中。（圖／翻攝自X）
▲Moo Deng其實是泰式小吃「豬肉丸」，可以單獨吃，也可以加入麵或火鍋中。（圖／翻攝自X）
佳餚總是能讓人魂牽夢縈，來到台灣之後，莎莉蔓處長也有幾道愛吃的食物，像是台灣的滷肉飯和控肉飯，她直言：「大塊的控肉十分美味」；或是台灣的火鍋也非常好吃，很適合冬天時來碗湯。莎莉蔓處長表示，有機會的話也希望台灣民眾可以來一趟泰國，親自吃吃看泰國的美食，體驗泰國各地食材的美妙之處。


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