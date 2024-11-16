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▲泰國觀光局台北辦事處處長莎莉蔓被稱為「百萬處長」。（圖／記者賴正琳攝於2024.11.11）

▲2025年泰國觀光局旅遊主題「驚豔泰國盛大觀光年」。圖為鄭王廟。（圖／記者葉盛耀攝）

台灣赴泰國旅客人數即將在年底前突破100萬人次，免簽政策也是最大推手。《NOWnews今日新聞》記者特別專訪泰國觀光局台北辦事處處長莎莉蔓（Sarima Chindamat）了解明年的旅遊規劃。泰國觀光局台北辦事處處長莎莉蔓被稱為「百萬處長」，因為她在前一個工作泰國觀光局香港辦事處任內，創下2018與2019連續兩年讓香港每年都有一百萬人次到訪泰國的紀錄，由於目前台灣人赴泰國的旅遊人數已來到91萬人，泰國觀光局台北辦事處處長莎莉蔓今年也有望讓原本目標定在72萬人次的台灣，突破百萬大關。2025年泰觀局將再增加台灣的旅遊人數目標，調至120萬人次，同時提升整體收入，將規劃泰國觀光運動年，並盛大舉行各種節慶活動，例如即將到來的11月水燈節，以及年底邀請Lisa（Lalisa Manobal）陪伴大家倒數跨年等，同時提供台灣旅客和華人旅客各式購物優惠。據悉，曼谷暹羅天地與泰國觀光局攜手，今年年底舉辦「驚豔泰國跨年2025」(Amazing Thailand Countdown 2025)，沿著昭披耶河施放壯觀的環保煙火，並邀來國際巨星Lisa跨年讀秒，歡迎台灣旅客趕緊預訂行程，去泰國慶祝盛事。據悉，2025年泰國觀光局旅遊主題「驚豔泰國盛大觀光年」（Amazing Thailand Grand Tourism Year），將強化泰國魅力，推廣泰國各地獨特文化體驗，推出「隱藏的寶石必遊城市(Hidden Gem Cities)」中鮮為人知的觀光景點。