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▲宜蘭名店「阿芳鹹粥」，今日中午時餐廳外就已經淹水。（圖／阿芳鹹粥授權使用）

▲阿芳鹹粥業者也表示，當地從上午雨勢愈來愈大，先是外面開始淹水，但接近中午水就淹進店裡。（圖／阿芳鹹粥授權使用）

今（12）日受東北季風增強、桔梗颱風外圍環流影響，台灣東北部降下豪雨，宜蘭縣多地更出現淹水災情。位於五結鄉西河五路知名無菜單料理「阿芳鹹粥」店內也從上午就開始淹水，顧客在水中繼續用餐，吃到名副其實的仍嶄露笑顏，現場畫面也曝光了。今（12）日宜蘭縣各地降下致災性豪雨，包含羅東、蘇澳、冬山及南澳等地，都被水利署列入一級警戒範圍，民眾也陸續拍下家裡附近道路積水、農田水溢出的驚人畫面。位處五結鄉的名店「阿芳鹹粥」，稍早也發出中午時餐廳內就已經淹水，而遠道而來用餐的顧客，仍繼續坐在桌前用餐，雖然有些無奈，但能吃到期待已久的美食依舊嶄露笑顏。阿芳鹹粥業者也表示，當地從上午雨勢愈來愈大，先是外面開始淹水，但近中午水就淹進店裡，導致餐椅及電風扇等物品泡在水中，成為阿芳鹹粥的「流水席初體驗」。