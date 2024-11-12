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為了讓消費者清楚自己喝下的是奶精還是鮮奶，衛福部食藥署針對連鎖手搖飲店、提供現場調飲速食業、便利超商等，試辦「飲品強制揭露牛乳原料產地與種類標示」，業者須揭露牛乳的產地、種類，且採標記或標籤、菜單、卡片、標示牌等型式揭露，預計明（2025）年1月起試辦6個月。消基會今（2024）年4到5月針對市面上多家手搖飲、咖啡店、早午餐店販售的鮮奶茶類飲品進行調查，結果顯示74家中只有8家有在品牌官網或菜單上，揭露所使用的牛奶品牌，顯示品牌揭露情況不足。其中，珍煮丹原本官網標示使用小農牛乳，但實際上用光泉，因而遭網友炎上認錯道歉。為了讓消費者喝得安心，食藥署昨日召開「連鎖飲料便利商店及速食業之現場調製飲料揭露使用液態乳製品產地及種類試辦會議」，從明年1月起、為期6個月，業者應揭露標示「產地」，如來自台灣、紐西蘭、美國等；使用的「種類」為鮮乳、保久乳、調味乳、乳飲品等資訊，同時也可自主揭露使用的乳製品品牌。食藥署表示，試辦期間的現場調製飲料揭露使用液態乳製品產地及種類標示方式，可參考「連鎖飲料便利商店及速食業現場調製飲料標示規定」，採標記標籤、菜單、卡片、標示牌或標示版等型式。屆時也會依照試辦結果及調查計畫執行成果，研擬未來是否強制標示產地和種類規定，也會召開業者溝通會議，廣蒐各界意見後，依照行政程序辦理預公告作業及公告施作。同時，針對試辦揭露牛乳類飲品的產地、種類，農業部針對配合店家給予優惠措施，最高可拿到10萬元補助。