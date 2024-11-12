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美國總統大選落幕，代表共和黨捲土重來的前總統川普大獲全勝，明年1月將重返白宮，值得注意的是，此次選戰中，特斯拉創辦人馬斯克豪砸數十億為其助選，未來在川普政府任內會扮演何種角色備受矚目。對此，台灣智庫諮詢委員、遠景基金會執行長賴怡忠認為，馬斯克入閣機會低，但在政府重要事務的一些藍帶委員會之中，有機會擔綱主席的角色。NOWnews美國總統大選與國際最新情勢特別節目《全球霸主之爭》邀請台灣智庫諮詢委員、遠景基金會執行長賴怡忠與主持人邱師儀進行對談，分析美國大選後全球政治脈動。對於馬斯克可能在川普政府中扮演何種角色？賴怡忠認為，他不太可能會入閣，因為一入閣薪水就變千分之一以下，而且還有一堆聯邦政府限制，不如在外面當自由人來得好。賴怡忠研判，川普會給馬斯克的位置，比較有可能是藍帶委員會(Blue Ribbon Committee, BRC)，在這種由各界人士或專家組成的政府重要事務委員會擔任主席，目前來看，似乎有可能會是政府瘦身縮減人事委員會，如此一來，可能很多聯邦政府官員都會很憂慮。賴怡忠也點出，馬斯克可以自由出入川普身邊，他在中國有非常多經貿利益，中國電動車市場現在被打趴，另一方面他也不希望中國電動車到美國去賣，但他仍希望能在中國市場保有一定的餘額，在這之中，透過打擊或蔑視台灣，甚至把台灣送給中國的言論，來換取中國對他可能的開放，這是馬斯克現在的策略。賴怡忠認為，對於馬斯克來說，台灣並不是他那個世界所看重的，這些矽谷新貴，他們絕頂聰明，在經營生意和對於世界的認識都有很厲害的洞見，但這些人也同時非常冷血，他們的想法大多是「這個世界我們說得算」，對於民主價值並不看重。更多更詳盡精彩內容，在NOWnews《全球霸主之爭》節目中為您呈現。