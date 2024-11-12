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▲台灣智庫諮詢委員、遠景基金會執行長賴怡忠談及台積電面對川普的言論背後，隱藏著公關危機。（圖／NOWnews攝影中心）

前美國總統川普於此次美國總統大選勝出，川普在此次選戰過程中針對台灣的「保護費說」和偷走美國半導體事業等言論，引發台灣內部憂心。另一方面，12月即將迎來亞利桑那廠投產開幕，外媒傳出現任總統拜登與川普將到場同框。對此，遠景基金會執行長認為，若一次邀請兩人到場，這對台積電來說，反而可能有公關危機的風險，若無一些政治目的的設計讓川普改變印象，可能變成政治災難。NOWnews美國總統大選與國際最新情勢特別節目《全球霸主之爭》邀請台灣智庫諮詢委員、遠景基金會執行長賴怡忠與主持人邱師儀進行對談，分析美國大選後全球政治脈動。川普自六月以來，關於台灣的發言頻頻針對晶片產業，對於台積電衝擊尤其大，主持人邱師儀問到，現在大家關心台積電和相關台灣企業，對於這些晶片產業鏈來說，川普上台後後有何種影響？賴怡忠表示，因為川普說了台灣偷走美國的晶片生意，覺得台積電可能要注意，他認為台積電確實是要注意，但注意的並不是台積電本身，而是他們自己在美國政府的公關執行部門，到底在做什麼事。賴怡忠更稱，「如果我是魏哲家，我第一個一定把這些人通通開除掉，或是說起碼我給他十倍預算來去處理」，他認為，放任川普一而再再而三的把台積電拿出來說話，卻沒有積極回應，可能台積電本身也沒有這種經驗，但這在公關上其實是很糟糕的負面教材。話鋒一轉，賴怡忠提到，回過頭來，他覺得台積電本身還是不用擔心，因為台積電畢竟是美國和AI競爭力之中非常重要的一環，不論是輝達或超微，通通都要台積電的晶片，所以台積電基本上是幫助美國提升國際生產競爭力的重要一部分，而不是說台積電偷走美國工作，更何況台積電在亞利桑那還有重要投資。由於台積電12月在亞利桑那的廠房準備要投產，外媒Wccftech引述電子時報披露，拜登和川普有望在台積電亞利桑那廠的完工典禮上首次公開同台。對於相關消息，賴怡忠有些納悶，「怎麼會將現任總統和即將就任的總統邀在一起，這不是在製造問題嗎？」現任總統功勞當然一定要記上一筆，但對即將上任的總統川普來說，是需要打造一個量身訂做完全不同的場合，要讓川普知道台積電和美國競爭力之間有何種結合關係，且川普也有一批自己的矽谷金主。賴怡忠認為，這個場合不能只是把川普找過來，當成是一個大家拍拍手照相的場合，而是要把這個場子當成對川普改變印象的重要機會，如果沒有這種政治目的的設計，這個活動是有可能變成一個政治災難，這是非常需要注意的問題。更多更詳盡精彩內容，在NOWnews《全球霸主之爭》節目中為您呈現。