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▲翁曉玲提案內容。（圖／讀者提供）

退役屢屢傳出赴中國、香港出席政治活動，違反兩岸條例之情事，引發外界關注，退役少將臧幼俠日前更因赴香港出席政治活動，而被剝奪月退俸；質疑法律有違憲之虞，國民黨立委翁曉玲近日提出修法，欲將相關規範、罰則全數刪除。中國和平統一促進會8月底在香港舉辦充滿統戰意味的「全球華僑華人促進中國和平統一大會」，國民黨前黃復興黨部主委、退役少將臧幼俠赫然在列，不僅出席活動，在會場唱中國國歌時未迴避，甚至起立聆聽，遭國防部停領75%月退俸5年；臧幼俠日前回應，他之前已向國防部說明，毫無起立聆聽中國國歌等行為的事實，有錄音及錄影為憑，為維護個人權益，已委任律師依法提起救濟。據《台灣地區與大陸地區人民條例》第9條之3規定，曾任國防、外交、大陸事務或國安相關機關之政務副首長或少將以上人員，或情報機關首長，不得參與大陸黨務、軍事、行政或具政治性機關、團體所舉辦的慶典或活動，而有妨害國家尊嚴行為，包括向象徵大陸政權的旗、徽、歌等行禮、唱頌或其他類似行為。法條規範，違反上述規定者，由原服務機關視情節可停止領受五年退休俸50%至100%，情節重大者可全數剝奪退休俸，已支領者也可追回；無退休俸者，則可處200萬元至1000萬元。為此，翁曉玲提案修正《台灣地區與大陸地區人民條例》第9之3條、第91條，修法理由提到，相關法條已明顯違背憲法言論、表意自由等基本人權之保障，因此提出修法，將相關規範、罰則全數刪除；而目前提案正在連署中。