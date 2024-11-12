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▲李子柒神隱3年之後正式復出，並一次公開兩部新影片讓粉絲一飽眼福。（圖／翻攝Youtube李子柒 Liziqi）

▲李子柒是金氏紀錄認證「中文YT第一人」。（圖／翻攝Youtube李子柒 Liziqi）

中國大陸美食網紅李子柒，因為擁有1990萬訂閱者被封為「中文YT第一人」，還獲得金氏紀錄認證。不過李子柒後來深陷合約糾紛，神隱長達3年，但今（12）日她的網路平台突然重啟更新，Youtube上也一次發布2支新影片，強勢宣告回歸也讓全球粉絲振奮。中文圈網紅第一人李子柒，在微博擁有2549萬粉絲，Youtube頻道也累積高達1990萬訂閱者，是全球華語創作者難以企及的驚人數字，目前唯一有機會挑戰的人，就是台灣新YT第一人「奇軒Tricking」，靠著拍攝YouTube Shorts短影音在全球走紅，影片內容主要為老少閒宜的Tricking表演，沒有語言隔閡的優勢，也讓他在短短一年多間，訂閱數已經多達1410萬，不過距離李子柒仍有580萬的差距。李子柒今（12）日稍早也在Youtube上發布兩部新影片，同時透露第一部「漆器」主題的影片，其實遲到了四年，她也將影片中的雕漆隱花的漆器作品取名「紫氣東來」，將祝福獻給每一位觀眾。另一部新影片則是李子柒最擅長的田園生活風，將山野間的愜意生活完美拍攝下來。而李子柒兩部影片曝光後，也立刻出現來自全球各地的粉絲留言回應，「祝福子柒未來一切安好」、「這幾年發生好多事情，看到婆婆還精神抖擻，真的是太好了」、「等了妳三年，終於回來了」。