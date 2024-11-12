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▲寫真女星小泉美雪「不倫大16歲日本在野黨主席」！火辣美照被挖出（圖／小泉美雪部落格）

▲外遇的日本國民民主黨主席玉木雄一郎被拍到在首相指名選舉中「閉目養神」。（圖／翻攝自X）

日本眾議院於11日召開臨時國會舉行首相指名選舉，在當天意外受到關注的，是關鍵小黨國民民主黨黨代表玉木雄一郎，因他遭到媒體爆料，與香川縣高松市觀光大使、39歲寫真女星小泉美雪婚外情，兩人在飯店共度一晚。他也在11日早上於記者會謝罪致歉，不過，到了下午的首相指名選舉，似乎精神不濟，又被媒體拍到睡著的畫面，遭大批日本網友調侃。日媒《Smart FLASH》爆料，目前已婚、現年55歲的玉木雄一郎，屢屢與身材火辣的前賽車女郎小泉美雪約會，被目擊多次出入香川縣的飯店。玉木雄一郎11日上午緊急召開謝罪記者會，針對婚外情醜聞對大眾鞠躬道歉，也承認報導內容大致上符合事實；同時，小泉美雪原本頻於更新社群媒體，且會放上漂亮的個人寫真和生活照，但在事件爆出後，包含X、IG、臉書全數關閉。玉木昨日除了召開記者會道歉之外，還有首相指名選舉這一重要任務在身，不過，在選舉進行當下，多位政治人物似乎顯得疲倦，主角首相石破茂被拍到雙眼閉著、低頭不動，正在打瞌睡；無獨有偶，玉木雄一郎同樣也被捕捉到頻頻點頭閉目，許多日本網友趁機調侃，「這是因為不倫的疲勞」、「晚上過得如此精彩，一定睡不著」。