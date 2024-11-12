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▲國民黨立委翁曉玲欲提案刪除「吳斯懷條款」。（圖／讀者提供）

退役少將臧幼俠8月在香港出席活動，起立聽中華人民共和國國歌，遭國防部認定違法，裁罰停領75%月退退俸五年。傳出國民黨立委翁曉玲擬幫解套，提案修法將規範退將等人赴中參與等政軍活動的規範與罰則全數刪除，也就是俗稱的「吳斯懷條款」，就連軍系國民黨立委陳永康都有連署。不過，黨內似乎傳出異音。臧幼俠8月在香港出席活動，起立聽中華人民共和國國歌，遭國防部認定違反《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，決議裁罰停止領受5年的月退給與之75%，並追繳註銷獎、勳章。臧幼俠當時表示，為確維個人權益，並示清白，當即委任律師依法提起救濟，且訴究相關人員法律責任，絕不寬貸。傳出翁曉玲對此提出修法，提案修正《台灣地區與大陸地區人民關係條例》9之3條、第91條，也就是俗稱「吳斯懷條款」，將規範退將等人赴中參與等政軍活動的規範與罰則全數刪除，為臧幼俠解套。該提案正在連署中，據掌握，目前連署人包含國民黨立委傅崐萁、林思銘、陳永康、葉元之等人。值得關注的是，陳永康國會辦公室幕僚大多為退將，這次陳永康連署也引發關注。不過，黨內似乎有異音，有不具名藍委受訪時證實，確實有收到翁曉玲親自來請幫忙連署，不過自己當下認為不妥，只能回絕「不方便」，翁曉玲也跟他說沒關係。該名藍委認為，不應該因人設事去修任何法案，尤其針對個案。再者，退將因為有領退休俸，等於正在花人民納稅錢，應該要全心全意的做出對任何中華民國有利的事務。該名藍委續指，聽取大陸國歌的行為，「我覺得跟路過差蠻多的，你如果路過聽到中國大陸國歌那當然還好，可是坐在那邊聽取配合的話，我覺得這是有失國格！」另一位國防外交委員會藍委也認為，這確實不合適，自己沒有連署。前國民黨立委吳斯懷2016年曾赴陸聽訓一事，成為後來《兩岸條例》的修法契機，立法院為此三讀通過修改《兩岸人民關係條例》部分條文，明定曾任國防、外交、大陸事務或與國家安全相關機關之政務副首長或少將以上人員，或情報機關首長，不得參與中國大陸相關政治活動，而有妨害國家尊嚴行為，違者最重可剝奪月退俸、領一次退者最高處新台幣1000萬元罰鍰。