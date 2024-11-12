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美國總統大選落幕，前總統川普勝選後即將重返白宮，川普上任後將如何解決最為棘手的中東議題和俄烏戰爭，川普的孤立主義立場又會為全球帶來何種影響？學者賴怡忠認為，川普並非全然的孤立主義者，從他在亞伯拉罕協議的推動就可看出。NOWnews美國總統大選與國際最新情勢特別節目《全球霸主之爭》邀請台灣智庫諮詢委員、遠景基金會執行長賴怡忠與主持人邱師儀進行對談，分析美國大選後全球政治脈動。川普近日透過社群媒體宣布，他不會邀請前駐聯合國大使海利、前國務卿蓬佩奧入閣。賴怡忠研判，川普2.0與1.0有一個共通點，他絕對只會要對他忠誠的人；賴怡忠以蓬佩奧為例，因蓬佩奧過去曾透露競選2024大選的可能性，儘管最後未出來初選，川普仍可能視為對其忠誠度的折扣，也可能懷疑蓬佩奧是否有在下次競選總統的計畫，就川普的用人哲學來說，忠誠遠比國際觀來得更重要。對於川普的孤立主義讓全球感到棘手，賴怡忠認為，川普並非完全的孤立主義者，他在第一任的一項重要發展，就是亞伯拉罕協議，是企圖要改變中東地緣政治，讓以色列與遜尼派阿拉伯國家能夠聯合起來對抗伊朗的一項重要倡議。換句話說，川普在第一任有這樣的成果，現在的做法一定會想把這個東西發揚光大，以現在的情勢來說，由於哈馬斯去年攻擊以色列，讓以色列現在幾乎把伊朗的附隨勢力打到體無完膚，伊朗勢力大幅下挫，就等最後一塊拼圖，也就是讓沙烏地阿拉伯等國與以色列真正聯手。賴怡忠研判，在川普回來後，不會讓中東戰爭很快結束，應該會放手讓以色列打到覺得OK為止，屆時再將亞伯拉罕協議往下推動。至於俄烏戰爭部分，川普以及身旁幕僚都在講美國不應繼續再幫烏克蘭，但也不必然會是逼烏克蘭去與俄羅斯談和平協議，更多的做法可能是讓歐洲自己去處理烏克蘭，美國自己先撤出，這樣的發展可能性較大。更多更詳盡精彩內容，在NOWnews《全球霸主之爭》節目中為您呈現。