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▲1984年推出的哥吉拉系列影片《怪獸》，曾經在上映後隔年就獲邀成為金馬影展觀摩影片來台放映。（圖／摘自IMDb）

被視為「文青年度大拜拜」的金馬影展正在熱烈展開中，大家對於會受邀放映的影片多半都有既定印象，認為應該都屬高深、難懂、節奏慢、娛樂性稀薄的「藝術電影」，但其實以金馬影展邀來的日本電影而言，商業娛樂性豐富的還不少，今年有放映的《十一人賊軍》雖是東京影展的開幕片，卻也充滿動作場面，一點都不會艱澀、沈悶，很適合一般商業觀眾。早年金馬影展甚至邀過哥吉拉的電影，宮﨑駿動畫最早在台灣戲院亮相也是因為當時金馬影展邀來放映。日本和台灣因為歷史淵源，日片在6、70年前的台灣，受歡迎程度不會輸給國語片或是台語電影，之後在1970年代因為兩邊斷交，造成民間有反日的情緒，政府順勢禁映日片，此後不但日本電影不能在台上映，連在日本拍攝的非日本電影包括歐美影片，都不能在台推出，反倒使得觀眾加倍懷念起日本電影。首屆金馬影展邀了《望鄉》、《老師的成績單》、《砂之器》等4部日片參加放映，結果票房轟動到黃牛票竟然炒到上千元，那時的電影門票最多90元不到，各方都看見日本電影的強大威力。不知是否因為這樣，日片成為往後金馬影展不可或缺的存在，就算日本電影在台灣逐步解禁，金馬影展還是持續的邀請最新日本佳片來台。而日片禁映後，台灣已有好幾部哥吉拉系列的續集沒能上映，1984年推出的第16集，隔年就在金馬影展上亮相，片名取為《怪獸》，資深老日片迷就知道是哥吉拉的系列影片。那時曾經有影評人質疑，雖然《怪獸》展現了日本拍攝特效片的技術，在藝術成就上並不是特別的深刻，擺在其他的藝術片之間，似乎顯得突兀。雖然《怪獸》並沒有機會正式在台商業放映，金馬影展上的亮相卻也喚起了片商對這系列的再次關注，下一集《大恐龍》就被買進來台，還成了春節檔的賀歲片。至於在台灣擁有眾多死忠影迷的動畫大師宮﨑駿，因為近40年前台灣才剛逐步解禁日片，根本沒有片商將注意力放在非真人主演的動畫片上，除了金馬影展，很難有片商會想引進日本動畫來台上映。宮﨑駿的經典作《風之谷》是1987的金馬影展參展電影，當時排在可以容納1000多人的新聲戲院（今日西門町錢櫃大樓）上映，迴響還不錯。之後宮﨑駿的動畫都是走盜版錄影帶的方式在路邊攤或是唱片行販賣，直到1992年《紅豬》才成了第一部在台灣戲院商業公映的宮﨑駿動畫電影。