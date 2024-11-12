經濟部貿易署為協助我中小企業運用數位科技開拓國際市場，貿易署提供數位能力診斷及諮詢服務，目前已輔導逾1300家；貿易署今（12）日再宣布啟動「AI經貿網」（AIEZ Trade），企業只要輸入公司統編，即可透過AI在海量數據中分析篩選出企業專屬商情資訊。
貿易署於今日舉行「運用數位新貿易模式計畫」成果發表會，除發表最新開發的AI經貿網以外，並由數位諮詢顧問及受輔導企業分享經驗，吸引逾100家企業參與。
據分類，貿易署將業者分類成「傳統業者」、「成熟業者」、「優化業者」及「導入業者」，其中有66%屬於導入業者，開始使用數據分析工具，建立線上通路，引入數位工具和平台，嘗試數位行銷的業者。貿易署長江文若會中宣布啟動AI經貿網，表示貿易署與貿協攜手，先幫業者進行數位科技能力診斷、協助導入數位科技，最後用數位科技的方式去爭取海外更多的商機，把我們台灣好的商品賣到全世界，目前已輔導逾1,300家。
以受輔導的汽車零配件企業參與電商上架方案為例，該廠商的網站導流至北美電商平台，並運用AI技術推播至潛在買主，提升網站新買主來訪量至97.2%，買主主要來自美國、加拿大及澳洲等。
即日起企業即可至AI經貿網（https://www.aieztrade.com/）進行線上體驗，結合海量數據資料庫，非常短的時間內就可以快的去掌握您所需要，而且是客製化的去掌握您所需要的國外的海關的資訊或者買主的資訊，同時透過多次使用，可以讓機器學習業者習慣。
貿易署將於台中(11/12)、桃園(11/18)及高雄(11/21)舉辦三場AI經貿網實體說明活動，歡迎企業至上述網址報名參加。
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據分類，貿易署將業者分類成「傳統業者」、「成熟業者」、「優化業者」及「導入業者」，其中有66%屬於導入業者，開始使用數據分析工具，建立線上通路，引入數位工具和平台，嘗試數位行銷的業者。貿易署長江文若會中宣布啟動AI經貿網，表示貿易署與貿協攜手，先幫業者進行數位科技能力診斷、協助導入數位科技，最後用數位科技的方式去爭取海外更多的商機，把我們台灣好的商品賣到全世界，目前已輔導逾1,300家。
以受輔導的汽車零配件企業參與電商上架方案為例，該廠商的網站導流至北美電商平台，並運用AI技術推播至潛在買主，提升網站新買主來訪量至97.2%，買主主要來自美國、加拿大及澳洲等。
即日起企業即可至AI經貿網（https://www.aieztrade.com/）進行線上體驗，結合海量數據資料庫，非常短的時間內就可以快的去掌握您所需要，而且是客製化的去掌握您所需要的國外的海關的資訊或者買主的資訊，同時透過多次使用，可以讓機器學習業者習慣。
貿易署將於台中(11/12)、桃園(11/18)及高雄(11/21)舉辦三場AI經貿網實體說明活動，歡迎企業至上述網址報名參加。