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▲台灣新媒體暨影視音發展協會於11月11、12日舉辦「2024亞洲新媒體高峰會」。圖左至右為CChannel執行長張倫維、富邦育樂總經理陳昭如、全家便利商店商品本部副本部長兼任整合行銷部部長陳菀揚以及作家宅女小紅。（圖／記者徐筱晴攝）

▲全家與滴妹的飲料品牌「再睡五分鐘」聯名的「霜淇淋」。（圖／業者提供）

近年來粉絲經濟蓬勃發展，民眾為了喜歡的偶像、藝人，不惜掏出錢包，或是前往偶像、藝人的活動現場支持。粉絲經濟被視為驅動新商機的重要力量，以台灣職棒啦啦隊為例，透過啦啦隊女孩的應援活動，吸引了大量球迷進場；企業也抓住這股風潮，與網紅等合作推出聯名商品，再次推動粉絲經濟全面升溫。由台灣新媒體暨影視音發展協會（NMEA，New Media Entertainment Association）主辦、在11月11、12日登場的「2024亞洲新媒體高峰會」，找來了CChannel執行長張倫維、富邦育樂總經理陳昭如、全家便利商店商品本部副本部長兼任整合行銷部部長陳菀揚以及作家宅女小紅，以「圈粉更圈錢！粉絲經濟衝出新商機」為題，針對粉絲經濟進行討論。台灣「國球」棒球啦啦隊，可說是近年在台灣最為蓬勃發展的粉絲經濟之一。儘管台灣職棒啦啦隊有超過15年歷史，不過自從Lamigo桃猿隊（樂天桃猿前身）在2013年引進配合電子音樂的「猿風加油」後，才逐漸形成現今聞名國際的「台式應援」。在啦啦隊女孩們的加持下，讓不少球迷更樂於踏進球場觀看球賽。陳昭如就透露，還有球迷會詢問啦啦隊女孩的班表，才能確定進場看球賽時，也能看見自己支持的啦啦隊女孩，甚至有粉絲還會提早兩、三個小時進場，來參加「擊掌會」。陳昭如指出，棒球季各隊一共要進行120場例行賽，應援需求非常的大，希望能夠打造出有職業水準的團隊，這也成為了聘僱三位韓籍成員、構成「韓籍三本柱」的原因之一。此外，陳昭如提到，富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」的女孩們當中，有編舞、設計服裝的「擔當」，每位女孩發揮自己的長處，就是希望能帶來最好的應援跟表演。不過針對啦啦隊女孩活躍，反而掀起了對於民眾踏入棒球場是為了啦啦隊？還是為了看棒球？的疑問，陳昭如坦然表示，只要進場觀賽都是好球迷，不論是為了看比賽還是啦啦隊。她表示，這都是觀賽體驗的一部份，把觀賽本身娛樂化。隨著有關啦啦隊女孩們的討論增加，啦啦隊女孩們也越來越出圈，「球隊應援」以外的案子也如雪片般飛來。像是全家便利商店就曾與樂天桃猿隊合作，推出仍在隊上的啦啦隊女神李多慧的聯名商品，7-11也曾以「女神降臨」為主題，推出了與啦啦隊女孩們合作的商品。陳菀揚表示，過去企業在與網紅合作的時候，通常會參考合作網紅的流量、內容創意，跟網紅合作的好處就是網紅自帶媒體（平台）、有創意、自帶流量，但最怕會發生討論度很高、商品卻賣不好的「叫好不叫座」狀況。陳菀揚表示，這也使得全家現在會根據不同網紅的人設，來設計商品，「不會找賣房子、賣課程的網紅來賣便利商店的鮮食產品。」他也舉例，像是找了創辦手搖飲店「再睡5分鐘」的百萬YouTuber「滴妹」都冠伶合作推出茶飲相關商品；或是韓國來台百萬YouTuber金針菇代言韓式系列的商品，金針菇也會參與開發商品的過程。陳菀揚進一步指出，像是這樣為網紅設計商品的方式進行合作，有個好處就是，對方會非常投入推廣商品，「因為這是他的商品，不是幫全家推廣，而是他自己的商品。」宅女小紅則指出，現在「網紅」已經是一個「正經」的職業，以前要介紹東西還要躲躲藏藏，這幾年開始都會直接工商，將商品直接秀出來也沒關係。而粉絲與網紅之間的「黏著度」更是推動網紅經濟／粉絲經濟的一大動力。