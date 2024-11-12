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▲周春米前往屏東台糖棒壘球場為全國各地選手加油。（圖／屏東縣府提供）

2024屏東盃曾紀恩全國棒球錦標賽開幕儀式，今（12）日在屏東台糖棒壘球場盛大舉行，屏東縣長周春米到場為各地選手加油，期勉他們在比賽中創造佳績。周春米指出，屏東盃曾紀恩全國棒球錦標賽至今已邁入第8屆，今年賽事共有高中組16隊、國中組48隊及國小組32隊，吸引全國近2200位選手及教練參賽。高中組賽事已於11月5日開打並順利完賽，接下來將進行國小組和國中組的精彩對決，歡迎大家到場為小選手們加油。周春米提到，傳奇教練曾紀恩對台灣棒球運動的重大貢獻，1972年至1983年期間屢次帶領青少棒奪冠，讓台灣棒球聲名遠播，並培育眾多優秀球員。為紀念曾教練的卓越成就，屏東縣舉辦棒球錦標賽，希望透過比賽推廣棒球運動，吸引更多人關注台灣體壇注入新生力軍。縣府體發中心表示，本屆賽事於11月5日至11月29日分別在屏東縣立棒球場、屏東台糖棒壘球場、麟洛棒壘球場、里港河堤棒球場及潮州棒球場舉行。高中組賽事已於5日至9日完成，前三名由陽明高中、壽山高中及三民高中取得。邀請熱愛棒球的鄉親朋友到各場地觀賽，共同感受賽事現場的熱血與震撼。