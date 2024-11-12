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▲朴浩山（右）曬出與宋再臨（中）的合照。（圖／IG park_hosan）

過去出演過不少電視劇的南韓演員宋再臨今（12）日被好友發現陳屍在自宅，享年39歲，消息一出震驚演藝圈，而宋再臨的圈內好友，同時也是出演《機智監獄生活》姜哲斗一角的朴浩山，稍早在IG上悲痛發文，淚崩喊：「真的要瘋了。」更和宋再臨道歉，表示是自己沒照顧好對方，讓不少粉絲跟著情緒潰堤：「即使身為粉絲，我也不敢相信，願逝者安息。」朴浩山稍早在IG上曬出和宋再臨過往的合照，照片中他和宋再臨似乎是在酒吧聊天，兩人和另一名好友對著鏡頭笑得非常開心，其中宋再臨更是興奮地比著YA手勢，而朴浩山也在內文中難過寫下：「真的要瘋了，再臨啊...那麼開朗的祢...難以置信…。」更崩潰喊道：「對不起，沒有聯絡祢，也沒有照顧好祢，真的很抱歉。」非常自責生前沒有照顧好前輩。朴浩山是第一個在社群上對宋再臨表達悼念的藝人，可見兩人交情不淺，而該則貼文一出，朴浩山的情緒也影響到粉絲，紛紛在留言區中難過喊道：「即使身為粉絲，我也不敢相信，願逝者安息」、「這是夢吧」、「直到現在還是覺得好震驚」、「希望祢在那裡也快樂」、「我也好難過」、「我現在的心情無法用言語形容，真的很難過。」生 日：1985年2月18日過 世：2024年11月12日（39歲）出 道：2009年《女演員們》家 庭：爸爸、媽媽、妹妹代表作：《擁抱太陽的月亮》《Two Weeks》《我的完美新娘》《先熱情地打掃吧》《于氏王后》