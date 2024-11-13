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▲韓國隊今（12）日宣布由側投高永表掛帥主投。（圖／美聯社／達志影像）

世界12強B組賽事將於明日在台北大巨蛋開打，過往韓國隊在此項賽事取得1冠1亞的成績，今年試圖重返王座。首戰面對中華隊，該國矢志要拿下勝利。根據韓國媒體《SPOTV News》報導，韓國教頭柳仲逸直言「在最近的國際比賽中輸給台灣有點太多了」，希望明天可以取得勝利。韓國隊在棒球國際賽事中與中華隊隊共交手42場，取得26勝16敗的領先戰績。不過2019年世界十二強賽以0：7輸給我國、去年杭州亞運則是1勝1負、去年APBC（亞洲職棒冠軍爭霸賽）預賽6：1獲勝，自2019年以來4場比賽各拿2勝。柳仲逸受訪時表示，「最近在國際比賽中我們輸給台灣的次數有點多。希望明天（13日）一定要贏，並順利完成接下來的5場比賽。」韓國隊將推派目前效力於韓國職棒KT巫師隊的側投高永表先發，他本季在韓職繳出在18場比賽中取得了6勝8負、投了100局、自責分率為4.95的成績。柳仲逸教練說，高永表擔任先發投手的原因是，中華隊打者對偏低的球普遍打不好，他們的分析結果也是如此，再加上第一場先發投手之後還要投澳洲，幾經考慮後，所以最終選定推派這位投手出戰。高永表則表示：「我必須投出好表現，因為我是第一場比賽的先發，所以我得拿出好表現，為勝利奠定基礎。不過我沒有給自己很大的壓力。」高永表稱他就是盡力專注在自身，並把能做好的事情做好。