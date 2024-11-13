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▲日本車手玉成詩菜特地來台參加記者會。（圖／台灣D1提供）

D1 GRAND PRIX TAIWAN以下簡稱台灣D1，臺南市政府鼓勵如D1GP般高度專業的賽車運動，尤其，臺南是國內汽機車零組件產業發展的重要基地，約有五百多家，有許多隱形冠軍企業，更是對即將在12月14、15日舉行的「2024 台灣D1GP 臺南府城國際飄移巔峰挑戰賽」，表達歡迎與支持。，此舉對無異對國內車手是絕對利多，也正因如此，全台的賽車改裝廠為了本次比賽工位難求，眾多車隊為了拉近與世界冠軍的距離，為了拿下好成績，不眠不休地打造高規格賽車，只為了把這次冠軍留在台灣。本次比賽場地占地近11甲分為四大區塊，除賽事場地須購票外，廠商區、美食區與二輪∕四輪改裝展覽區皆為免費參觀。台灣D1團隊同時也鼓勵在地廠商，於現場招募對賽事充滿熱情的人才。美食區設有近百個攤位供觀眾選購，用在地美食滿足觀眾兩天的味蕾，同時也舉辦小朋友喜愛的遙控車RC飄移比賽。改裝車展覽區讓民眾能近距離了解賽車工程的技術，體驗賽事對行車安全的嚴格要求。場區內同時也邀請了北台南家扶中心與捐血車讓期待民眾共同響應愛心活動。今年恰逢是臺南400，藉此賽事齊聚各地賽車好手來臺南較勁，有助於帶動國內飄移運動的發展，讓更多人認識飄移文化。歡迎來自世界各地的賽車迷來臺南欣賞飄移賽事的魅力、品嚐臺南在地美食及觀光旅遊，近身感受臺南深厚的文化底蘊，感受一場視覺、聽覺及味覺的盛宴！