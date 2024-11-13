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▲CoCo都可今週三好友日「莓莓派對第二杯0元」。（圖／CoCo都可提供）

▲CoCo曝光獨家IP的「珍珠人品牌保溫袋」，圓滾滾Q萌形象、雙面不同圖案。（圖／記者蕭涵云攝）

▲茶湯會雙11優惠，購買任一口味雞蛋糕，享加購焙茶系列「現折11元」。（圖／春水興業集團提供）

手搖飲料秋冬喝起來更優惠！CoCo都可今（13）日週三好友日，超狂「買一送一」門市外送3大優惠一次看，業者加碼放送「1元珍珠人保溫袋」，搶先入手買法分享。整個11月茶湯會購買任一口味雞蛋糕，加購焙茶系列「現折11元」。秋冬正是喝手搖飲料優惠的季節！CoCo都可超狂門市、外送通通「買一送一」3大優惠一次看，提醒大家，每人可獲得2張，限第2、4杯可享折扣；糖度、溫度自由選擇；數量有限，售完為止。CoCo都可兩大外送平台優惠，熊貓foodpanda即日至11月30日，新品冬韻擂焙珍奶(L) / 經典熱銷四季春青茶(L)「買一送一」優惠；Uber Eats即日至11月19日，QQ奶茶(L) / 莓莓派對(L)也「買一送一」。提醒大家，優惠適用於配合外送服務之門市，部分門市不參與，建議以APP畫面標示參加分店、指定品項為準。而且官方加碼送暖，即日起顧客於外送平台（foodpanda / Uber Eats）購買CoCo飲品，原本加1元購買塑膠提袋服務，現在直接升級為獨家IP的「珍珠人品牌保溫袋」，圓滾滾Q萌形象、雙面不同圖案，1元就能帶回家！售完為止，實際依各店銷售狀況為準。茶湯會11月指定使用日本靜岡抹茶開喝「焙茶系列新品」，包括焙茶拿鐵、焙茶珍珠拿鐵、焙茶觀音雙Q奶茶。雙11雙焙美味11月11日至11月30日，購買任一口味雞蛋糕，享加購焙茶系列「現折11元」優惠。