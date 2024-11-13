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美國總統當選人川普（Donald Trump）的新內閣人選陸續出爐，據傳佛羅里達州聯邦眾議員瓦爾茲 （Mike Waltz）將獲邀擔任白宮國家安全顧問、佛州聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）則可能出任國務卿。由於2人過去就已被視為強硬的反中派，特別盧比歐還遭到北京制裁，有外媒分析認為，川普選擇他們已清楚表明，未來的美中關係走向恐難以平靜。新加坡《聯合早報》指出，盧比歐是川普國務卿候選名單上最鷹派的人物，美國國會近年提出的許多中國、台灣相關法案，背後都少不了盧比歐的推動，包括「維吾爾人權政策法案」、「香港人權民主法案」「台灣關係強化法案」等等，反中色彩鮮明，因此成了北京的眼中釘，至少2度上過中國的制裁名單，並被中國媒體貼過「極端反華政客」、「反華急先鋒」、「共和黨內最偏執激進的反華人士」等標籤。如今，這名在北京眼中劣跡斑斑的參議員，卻可能成為美國國務卿，主掌美國的外交政策，讓川普重返白宮後的美中關係，還沒開始就已劍拔弩張。畢竟若盧比歐真的做了國務卿，擺在2國面前的一個現實問題就是，北京對盧比歐的制裁該怎麼處理。先前已有過制裁問題造成美中高層接觸障礙的先例，比如中國前國防部長李尚福，當年因被美國制裁，導致2國軍事高層接觸變得尷尬，直到李尚福落馬，這個障礙都沒有掃清。不過，也有觀點認為，此事未必沒有轉圜餘地。要判斷盧比歐、瓦爾茲等人會如何處理對中關係，不能只基於他們過去在國會的記錄，因為當議員和入閣是兩碼事，一旦出任政府要職，這些政治人物即便繼續維持強硬的鷹派立場，也必須從更具戰略的角度，去處理美中關係。中國是美國一個繞不開的課題，2國需要打交道的現實不會改變，無論誰出任國務卿或白宮國家安全顧問，都得顧忌雙方關係的複雜性。報導最後也總結道，中國不會平白無故解除制裁，但若華府釋放善意，北京願不願意走下台階、雙方各讓一步，都還有待觀察。有可能川普就是有意給中國一個下馬威，尚未開局就先把價碼抬高，再以強勢姿態討價還價，無論中國要如何接招，未來4年的美中關係恐怕都很難平靜。