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美國總統當選人川普（Donald Trump），當地時間週二透過聲明宣布，將提名具有軍事背景的媒體人赫格斯（Pete Hegseth），擔任國防部長一職，執掌五角大廈。綜合《CNN》、《路透社》報導，川普在聲明中說道：「赫格斯堅強、聰明，是『美國優先』的真正信徒。有了赫格斯的掌舵，美國的敵人就會注意到，我們的軍隊將再次偉大，美國永遠不會退縮。」公開資料顯示，赫格斯是退伍軍人出身，曾在阿富汗、伊拉克和古巴關塔那摩灣服過役，曾獲得銅星勳章、戰鬥步兵徽章。赫格斯是《福斯新聞》旗下一檔美國晨間談話節目－《福斯與朋友週末》（Fox & Friends Weekend）的聯合主持人，從2016年起就是川普的堅定支持者。在這之前，美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）一度是「川普2.0政府」，國防部長的超級熱門人選，但川普本人已於自家創建的平台「真實社群」（Truth Social）上發文，表示不會邀請海利（前美國駐聯合國大使）或蓬佩奧，加入正在籌組的川普政府。