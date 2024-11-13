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▲全家應援中華隊，寄杯美式買2送2。（圖／翻攝自全家APP）

▲全家今起特濃美式、拿鐵第二杯10元，相當於近5折開喝。（圖／全家提供）

▲全家租借環保杯拿鐵、抹茶半價喝到年底。（圖／全家提供）

▲7-11本週咖啡優惠，精品生椰拿鐵、咖啡珍珠歐蕾第二杯10元。（圖／7-11提供）

▲7-11寄杯咖啡分享優惠，指定咖啡買5送2。（圖／翻攝自APP）

▲7-11攜手「哆啦A夢」夢幻連動，11月13日起首波活動開跑，購買CITY TEA全品項第2杯享半價。（圖／7-11提供）

2024年世界棒球12強賽中華隊首戰要來了，今（12）日上演台韓大戰，下班後看球賽，別忘先來杯咖啡提神助攻！全家今（13）日經典美式買2送2可寄杯，還有門市特濃美式、特濃拿鐵第2杯10元，香柚綠茶、冰凍凍好喝奶茶也10元多一杯；7-11自11月15日起，有生椰厚拿鐵、黑糖珍珠撞椰奶、咖啡珍珠歐蕾第二杯10元優惠，相當於近5折開喝。◾特大杯經典美式買2送2，5折（原價60元、特價30元）◾大杯特濃美式第2杯10元，6折（原價55元、特價33元）◾大杯特濃拿鐵第2杯10元，6折（原價65元、特價38元）◾特大杯柳橙香柚綠茶第2杯10元，6折（原價65元、特價38元）◾特大冰凍凍好喝奶茶第2杯10元，6折（原價65元、特價38元）◾大杯特濃拿鐵半價，5折（原價65元、特價33元）◾大杯厚濃靜岡抹茶拿鐵半價，5折（原價65元、特價33元）◾精品生椰厚拿鐵第2杯10元，5.5折（原價110元、特價60元）◾黑糖珍珠撞椰奶第2杯10元， 5.6折（原價85元、特價48元）◾咖啡珍珠歐蕾第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）◾5杯大杯拿鐵+5杯精品中杯拿鐵450元，6.1折（原價平均73元、特價45元）◾5杯大杯美式+5杯精品中杯美式400元，6.3折（原價平均63元、特價40元）◾中杯精品燕麥拿鐵買5送2，7.2折（原價110元、特價79元）◾珍珠咖啡歐蕾買5送2，7.2折（原價75元、特價54元）◾西西里氣泡5杯送西西里檸檬咖啡2杯，7.3折（原價平均79元、特價58元）◾CITY TEA/CITY PEARL 全品項任選第2杯半價舉例來說：一顆檸檬青茶／紅茶任選第2杯半價，7.5折（原價60元、特價45元）珍珠奶茶任選第2杯半價，7.5折（原價60元、特價45元）