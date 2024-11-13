2024年世界棒球12強賽中華隊首戰要來了，今（12）日上演台韓大戰，下班後看球賽，別忘先來杯咖啡提神助攻！全家今（13）日經典美式買2送2可寄杯，還有門市特濃美式、特濃拿鐵第2杯10元，香柚綠茶、冰凍凍好喝奶茶也10元多一杯；7-11自11月15日起，有生椰厚拿鐵、黑糖珍珠撞椰奶、咖啡珍珠歐蕾第二杯10元優惠，相當於近5折開喝。
🟡全家便利商店
📍APP｜11月13日起至11月18日
◾特大杯經典美式買2送2，5折（原價60元、特價30元）
📍門市｜11月13日起至11月17日
◾大杯特濃美式第2杯10元，6折（原價55元、特價33元）
◾大杯特濃拿鐵第2杯10元，6折（原價65元、特價38元）
◾特大杯柳橙香柚綠茶第2杯10元，6折（原價65元、特價38元）
◾特大冰凍凍好喝奶茶第2杯10元，6折（原價65元、特價38元）
📍門市｜即起到12月31日前（租借環保杯限定）
◾大杯特濃拿鐵半價，5折（原價65元、特價33元）
◾大杯厚濃靜岡抹茶拿鐵半價，5折（原價65元、特價33元）
🟡7-ELEVEN
📍門市｜11月15日至11月17日
◾精品生椰厚拿鐵第2杯10元，5.5折（原價110元、特價60元）
◾黑糖珍珠撞椰奶第2杯10元， 5.6折（原價85元、特價48元）
◾咖啡珍珠歐蕾第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）
📍APP｜11月12至11月17日
◾5杯大杯拿鐵+5杯精品中杯拿鐵450元，6.1折（原價平均73元、特價45元）
◾5杯大杯美式+5杯精品中杯美式400元，6.3折（原價平均63元、特價40元）
◾中杯精品燕麥拿鐵買5送2，7.2折（原價110元、特價79元）
◾珍珠咖啡歐蕾買5送2，7.2折（原價75元、特價54元）
◾西西里氣泡5杯送西西里檸檬咖啡2杯，7.3折（原價平均79元、特價58元）
📍門市｜11月13至12月10日
◾CITY TEA/CITY PEARL 全品項任選第2杯半價
舉例來說：
一顆檸檬青茶／紅茶任選第2杯半價，7.5折（原價60元、特價45元）
珍珠奶茶任選第2杯半價，7.5折（原價60元、特價45元）
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📍APP｜11月13日起至11月18日
◾特大杯經典美式買2送2，5折（原價60元、特價30元）
📍門市｜11月13日起至11月17日
◾大杯特濃美式第2杯10元，6折（原價55元、特價33元）
◾大杯特濃拿鐵第2杯10元，6折（原價65元、特價38元）
◾特大杯柳橙香柚綠茶第2杯10元，6折（原價65元、特價38元）
◾特大冰凍凍好喝奶茶第2杯10元，6折（原價65元、特價38元）
📍門市｜即起到12月31日前（租借環保杯限定）
◾大杯特濃拿鐵半價，5折（原價65元、特價33元）
◾大杯厚濃靜岡抹茶拿鐵半價，5折（原價65元、特價33元）
🟡7-ELEVEN
📍門市｜11月15日至11月17日
◾精品生椰厚拿鐵第2杯10元，5.5折（原價110元、特價60元）
◾黑糖珍珠撞椰奶第2杯10元， 5.6折（原價85元、特價48元）
◾咖啡珍珠歐蕾第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）
📍APP｜11月12至11月17日
◾5杯大杯拿鐵+5杯精品中杯拿鐵450元，6.1折（原價平均73元、特價45元）
◾5杯大杯美式+5杯精品中杯美式400元，6.3折（原價平均63元、特價40元）
◾中杯精品燕麥拿鐵買5送2，7.2折（原價110元、特價79元）
◾珍珠咖啡歐蕾買5送2，7.2折（原價75元、特價54元）
◾西西里氣泡5杯送西西里檸檬咖啡2杯，7.3折（原價平均79元、特價58元）
📍門市｜11月13至12月10日
◾CITY TEA/CITY PEARL 全品項任選第2杯半價
舉例來說：
一顆檸檬青茶／紅茶任選第2杯半價，7.5折（原價60元、特價45元）
珍珠奶茶任選第2杯半價，7.5折（原價60元、特價45元）