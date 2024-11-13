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美國總統當選人川普內閣新人事持續出爐！他於當地時間12日宣布，將任命特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）、企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）共同領導新設的「政府效率部」（Department of government efficiency, DOGE）。根據《CNN》、《福斯新聞》報導，川普在聲明中表示，「這兩位優秀的美國人將為我的政府開闢道路，解構官僚體制、大幅減少不必要的法規、削減浪費的支出，並重整聯邦機構。」報導指出，2人的任務是在2026年7月4日，美國《獨立宣言》發表250週年之際，達成削減浪費性支出、減少聯邦官僚機構的目標，作為送給美國的「禮物」。川普將該計畫描述為聯邦治理的關鍵轉變，旨在加強問責制和效率，並強調馬斯克和拉馬斯瓦米的創業背景，是他們獲得任命的關鍵因素，有助於消除聯邦機構效率低的問題，創造一個規模更小、效率更高、官僚主義更少的政府，直言：「我們將消除每年6.5兆美元的政府支出中，所存在的大量浪費、詐欺行為。他們將共同努力，解放我們的經濟，並使美國政府能對人民負責。」對此，馬斯克和拉馬斯瓦米皆已做出回應，馬斯克聲稱：「這會在系統中引起強烈震撼，特別是對那些涉及政府浪費的人，而這樣的人可不少呢」；拉馬斯瓦米則說：「我們可不會手軟。」