說到台北市、新北市的捷運設施，可是許多上班族、學生每天必搭的大眾運輸工具，而雙北也持續優化捷運系統，目前最新消息指出，新北市串聯土城、三峽以及鶯歌的「捷運三鶯線」將在2025年底完工，2026年上半年就通車，讓許多通勤族全嗨翻，從2000年規劃至今終於已經有好消息！《NOWnews》也特別整理「捷運三鶯線」的來由相關歷史，以及該條捷運路線會經過的站別，讓民眾一文看懂！
近日有不少網友在社群平台上表示「最近新北市長說捷運三鶯線已經完成75%以上，要拼2025年底完全完工，對於每天從鶯歌通勤到台北的人來說，這條捷運等24年終於快等到了啊！真的是很棒的建設。」
貼文曝光後，不少人都紛紛表示「超讚！而且有經過國立臺北大學，真的對學生來說太方便」、「以後可以直接從頭一上車就睡到頂埔站下車，實在太棒了」、「台北也可以方便搭車到鶯歌或者三峽了」、「朋友住在三峽！終於有捷運可以直接通道那裡，不用再舟車勞頓了，非常便利。」
等了24年的新北最新捷運線！經過站別、來由歷史一次看
事實上，這條新北「全新捷運三鶯線」，最早是在2000年的時候就開始展開規劃，當時新北市政府為了健全三環三線的願景，也為促進三峽、鶯歌地區的可及性及開發三鶯地區觀光潛能，因此規劃這條捷運路線，通車之後就可大幅度提升三鶯地區交通效率跟生活機能，未來八德段持續建置之後，還會再與桃園綠線銜接轉乘，可串聯桃園國際機場，實在非常便利！
「新北三鶯線」是屬於一條中運量的捷運系統，斥資高達502億元建造，全部都採用高架式建置。起點位在頂埔站，路線行經土城區、三峽區、鶯歌區等，主線總長為14.29公里，一共設置12個站點，主體工程是從2016年7月開始施工，根據新北捷運工程局官網資料顯示，目前完成進度已經達78.5%，侯友宜市長承諾會全力在2025年底完工，並且在2026年上半年通車，讓不少民眾都感到非常的興奮！
🟡新北三鶯線沿途經過站別名稱（由左為起始站至終點站）
📍頂埔>媽祖田>長壽山>橫溪>龍埔>三峽>臺北大學>鶯歌車站>陶瓷老街>國華>永吉公園>鶯桃福德
雙北不只一條新捷運路線！「萬大中和線」第一期也蓄勢待發
另外，除了新北市的「三鶯線」最快在2026年上半年通車之外，雙北串聯捷運新路線「萬大中和線」第一期也是蓄勢待發！台北市長蔣萬安就表示，該條路線如果通車將會成為雙北重要的交通動脈，可滿足台北中正區、萬華區、新北中永和區、土城區的沿線居民通勤需求，還會與各大捷運路線轉乘串聯。
其中像是中和高中到中正紀念堂本來要38分鐘，如果該線通車，直接縮短為14分鐘，時間就是金錢，真的差很大！目前「萬大中和線」也已經進度來到77%，預計在2026年底新北端圍籬拆除完成、2027年通車，因此2026先迎接「三鶯線」之後，隔年又將迎接「萬大線」第一期，雙北捷運的網絡將又更加的完整便利啦！
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貼文曝光後，不少人都紛紛表示「超讚！而且有經過國立臺北大學，真的對學生來說太方便」、「以後可以直接從頭一上車就睡到頂埔站下車，實在太棒了」、「台北也可以方便搭車到鶯歌或者三峽了」、「朋友住在三峽！終於有捷運可以直接通道那裡，不用再舟車勞頓了，非常便利。」
等了24年的新北最新捷運線！經過站別、來由歷史一次看
事實上，這條新北「全新捷運三鶯線」，最早是在2000年的時候就開始展開規劃，當時新北市政府為了健全三環三線的願景，也為促進三峽、鶯歌地區的可及性及開發三鶯地區觀光潛能，因此規劃這條捷運路線，通車之後就可大幅度提升三鶯地區交通效率跟生活機能，未來八德段持續建置之後，還會再與桃園綠線銜接轉乘，可串聯桃園國際機場，實在非常便利！
「新北三鶯線」是屬於一條中運量的捷運系統，斥資高達502億元建造，全部都採用高架式建置。起點位在頂埔站，路線行經土城區、三峽區、鶯歌區等，主線總長為14.29公里，一共設置12個站點，主體工程是從2016年7月開始施工，根據新北捷運工程局官網資料顯示，目前完成進度已經達78.5%，侯友宜市長承諾會全力在2025年底完工，並且在2026年上半年通車，讓不少民眾都感到非常的興奮！
🟡新北三鶯線沿途經過站別名稱（由左為起始站至終點站）
📍頂埔>媽祖田>長壽山>橫溪>龍埔>三峽>臺北大學>鶯歌車站>陶瓷老街>國華>永吉公園>鶯桃福德
雙北不只一條新捷運路線！「萬大中和線」第一期也蓄勢待發
另外，除了新北市的「三鶯線」最快在2026年上半年通車之外，雙北串聯捷運新路線「萬大中和線」第一期也是蓄勢待發！台北市長蔣萬安就表示，該條路線如果通車將會成為雙北重要的交通動脈，可滿足台北中正區、萬華區、新北中永和區、土城區的沿線居民通勤需求，還會與各大捷運路線轉乘串聯。
其中像是中和高中到中正紀念堂本來要38分鐘，如果該線通車，直接縮短為14分鐘，時間就是金錢，真的差很大！目前「萬大中和線」也已經進度來到77%，預計在2026年底新北端圍籬拆除完成、2027年通車，因此2026先迎接「三鶯線」之後，隔年又將迎接「萬大線」第一期，雙北捷運的網絡將又更加的完整便利啦！