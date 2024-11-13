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▲新北捷運全新的「三鶯線」最快將在2026上半年通車，不少在地民眾都非常期待！（圖/YT@新北捷運局）

▲新北「全新捷運三鶯線」，最早是在2000年的時候就開始展開規劃，歷經24年現在終於快要完工。（圖/YT@新北捷運局）

▲「新北三鶯線」是屬於一條中運量的捷運系統，斥資高達502億元建造，全部都採用高架式建置。（圖/新北捷運工程局提供）

▲串聯雙北重要區域的「萬大中和線」第一期，目前也已經完工77%，預計將在2027年通車，成為雙北重要來往的路線之一。（圖/新北市捷運工程局）

說到台北市、新北市的捷運設施，可是許多上班族、學生每天必搭的大眾運輸工具，而雙北也持續優化捷運系統，目前最新消息指出，《NOWnews》也特別整理「捷運三鶯線」的來由相關歷史，以及該條捷運路線會經過的站別，讓民眾一文看懂！近日有不少網友在社群平台上表示「最近新北市長說捷運三鶯線已經完成75%以上，要拼2025年底完全完工，貼文曝光後，不少人都紛紛表示、「朋友住在三峽！終於有捷運可以直接通道那裡，不用再舟車勞頓了，非常便利。」，當時新北市政府為了健全三環三線的願景，也為促進三峽、鶯歌地區的可及性及開發三鶯地區觀光潛能，因此規劃這條捷運路線，，主體工程是從2016年7月開始施工，讓不少民眾都感到非常的興奮！頂埔>媽祖田>長壽山>橫溪>龍埔>三峽>臺北大學>鶯歌車站>陶瓷老街>國華>永吉公園>鶯桃福德另外，除了新北市的「三鶯線」最快在2026年上半年通車之外，台北市長蔣萬安就表示，該條路線如果通車將會成為雙北重要的交通動脈，，因此2026先迎接「三鶯線」之後，隔年又將迎接「萬大線」第一期，雙北捷運的網絡將又更加的完整便利啦！