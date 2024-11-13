我是廣告 請繼續往下閱讀

▲全家自11月15日起至11月17日，康康五又推出「霜淇淋買一送一優惠」。（圖／全家提供）

▲全家霜淇淋11月新口味「青森蘋果霜淇淋」，嚴選100%日本青森縣陽光蜜富士蘋果汁，每一口都吃得到散發青森蘋果果實清甜。（圖／記者蕭涵云攝）

▲7-11霜淇淋即起加5元可獲得巧克力淋醬，霜淇淋一秒升級成聖代。（圖／7-11提供）

▲7-11韓國農心辛香菇杯麵買一送一，還有百吉棒棒冰10元多一件。（圖／7-11提供）

全家霜淇淋買一送一優惠等到了！全家本週康康五優惠提早曝光，自11月15日起限三天，有最夯的霜淇淋買一送一，不限定支付方式、口味，阿芙佳朵杯裝也適用，且還有阿奇儂優格雪糕、立頓奶綠也有買一送一優惠，平均奶綠每瓶只要14元；7-11本週五六日自11月15日起至11月17日，則有韓國農心辛香菇杯麵買一送一，還有百吉棒棒冰10元多一件。天兔颱風影響台灣最劇烈就在本週五，暴雨就是要躲在室內爽吃冰，全家自11月15日起至11月17日，康康五又推出「霜淇淋買一送一優惠」，不限支付方式、口味，包含阿芙佳朵杯裝也能享有半價優惠。除了全家霜淇淋買一送一外，本週康康五優惠還有阿奇儂法式水果軟糖優格雪糕、立頓萃香奶綠、阿華田沖泡飲全買一送一，颱風天別忘記囤糧躲在室內躲風雨。◾全家霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元）◾阿奇儂xQSWEET 法式水果軟糖優格雪糕買1送1，5折（原價49元、特價25元）◾立頓萃香奶綠535ml買1送1，5折（原價28元、特價14元）◾阿奇儂營養燕麥飲品（隨身沖泡包）買1送1，5折（原價65元、特價33元）◾77綜合堅果乳加買1送1，5折（原價20元、特價10元）7-11霜淇淋升級新吃法來了，自11月13日起買霜淇淋可用5元加購「巧克力飛燕煉乳」一條。加入「Binggrae香蕉牛奶雪淋霜」霜淇淋，就會瞬間化為巧克力香蕉聖代。霜淇淋活動期間每周末五六日，使用icash 2.0或icash Pay支付享霜淇淋第2件半價優惠。7-11超值五六日優惠出爐，本週11月15日起至11月17日，門市購買韓國農心辛香菇杯麵買一送一，還有百吉棒棒冰（乳酸／蘇打任選）加10元多一件。