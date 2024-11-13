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在投資人憂心川普重返白宮後，可能讓通膨復燃，美國聯準會（Fed）後續降息的路徑恐趨保守，美元指數漲破106，創6個月來新高，公債殖利率也大幅上升，日圓兌美元亦快貶到155，新台幣兌美元今（13）日早盤也續貶，一度下探32.475元，貶值5分，目前在32.456元震盪整理。由於市場認為川普上任後，相關政策可能推升未來通膨，投資人認為Fed在12月下次決策會議上繼續降息的機率約6成，低於選舉前的8成，資金持續擁抱美元，推升美元指數進一步站上106，非美貨幣兌美元續貶。亞洲主要貨幣日圓今日早盤一度貶至154.934兌1美元，目前在154.88附近震盪，韓元兌美元盤中也下探1410.93，目前在1406.88附近盤整，人民幣兌美元中間價也再貶來到7.1991，離岸人民幣兌美元亦下探7.2483，目前在7.235附近游走。至於新台幣兌美元今日早盤也續貶，以32.44元、貶值1.5分開出，在美元走強及台股開跌之下，進一步貶至32.475元，貶值5分，目前在32.456元震盪整理。