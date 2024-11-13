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▲馬力歐與愛妻人工受孕3次才成功著床懷孕，他開心曬出寶寶超音波照片。（圖／馬力歐IG）

53歲的馬力歐與妻子劉恩忻結婚7年，兩人在9月才剛宣布，劉恩忻經歷第3次人工受孕終於成功著床懷孕，也讓馬力歐晉升成二寶爸。馬力歐昨（12）日晚間在個人社群平台發出一張超音波照片，公布第二胎是小男孩，也即將在明年3月中旬迎來這個雙魚寶寶。馬力歐2017年與小11歲的劉恩忻結婚，婚後兩人育有一女卜蜜，家庭生活十分美滿，雖然已經有一個女兒，但因為老婆很想要再有一個孩子，於是經歷了3次人工受孕，夫妻倆在9月時於社群平台分享懷孕的好消息。貼文中可以看到馬力歐一手摟著女兒，一手拿著寶寶的超音波照片，寫下「大家好，我是卜大萬，雙魚男，明年3月15日見囉！」驚喜公布寶寶性別與預產日期。馬力歐曾透露，剛開始很想要男寶寶，雖然第一胎是女孩，但卻被女兒的貼心融化，還笑說罵完犯錯的女兒，最後還是會跟她道歉，坦言自己就是女兒控。貼文曝光後，粉絲紛紛留言祝賀，「恭喜馬哥，恭喜卜蜜升級，馬嫂辛苦了」、「恭喜卜哥！成就了一個完美的好字」、「恭喜馬哥賀喜馬哥～得到兩條魚」、「太替你們開心了！姐姐以後肯定也很會照顧弟弟。」