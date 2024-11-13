我是廣告 請繼續往下閱讀

離開待了13年的灣區，本季轉戰獨行俠的「K湯」Klay Thompson今天首度回到金州勇士主場出賽，老東家為他準備了多項致敬活動，不過美媒透露，原本賽前預定要由昔日「浪花兄弟」搭擋Stephen Curry代表致詞，但在與Thompson交談後決定取消了。Thompson今天重返灣區，一到球場，勇士400名員工戴著象徵致敬「Captain Klay」的船長帽，夾道鼓掌歡呼迎接這位曾經的「灣區英雄」回家，他也不斷向身旁的工作人員致意，場面十分感人。不過根據勇士隨隊記者Anthony Slater報導，勇士總教練Steve Kerr受訪時表示，賽前Curry不會代表向Thompson致詞。因為那兩人昨天晚上討論過這件事，並決定在看完致敬影片後，只想專注在比賽上就好。Thompson的獨行俠隊友Kyrie Irving今天獻上祝福，「我為他感到興奮。希望他盡可能地多待在場上，去感受他應該得到的愛和讚賞。今天會是一場很特別的比賽，我能感受得到。」